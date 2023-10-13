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Мы должны выдержать эту битву: Зеленский предупредил о подготовке РФ к новому террору

Президент предупредил - РФ может снова прибегнуть к энергетическому террору, но в больших масштабах

сегодня, 14:57 comments1560
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Кравцев Сергей
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Этой зимой российские террористы готовятся снова прибегнуть к энергетическому террору, но уже в большем масштабе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в ходе выступления перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force.

Мы должны выдержать эту битву: Зеленский предупредил о подготовке РФ к новому террору

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, Россия снова может прибегать к гибридным террористическим атакам. В прошлом году противник делал ставку на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить основу современной жизни. Он может повторить свою тактику, но уже в больших масштабах.


"Предполагаем, что этой зимой Россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе. Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России. Мы должны выдержать эту битву. Противовоздушная оборона, а именно защита наших городов, нашей энергетической инфраструктуры и экспортных коридоров в Черном море — ключевое в победе в зимней битве для Украины", — высказался президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в случае ракетных и дроновых ударов РФ по объектам энергосистемы Украины в осенне-зимний период в 2023-24 годах – отключения света вероятны, но они не будут продолжительными. Энергосистема адаптировалась к новым реалиям и должна выстоять, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Согласны ли с таким утверждением? С чем Украина подходит к новому отопительному сезону? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в британской разведке объяснили, почему россияне взяли паузу в ракетных ударах по городам Украины.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/8162
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