Третья мировая война и новая "Ялта": вероятность сценариев

Вероятность реализации сценариев мирового развития на 2023-2024 годы представила компания Advanter Group, опросив 163 эксперта и 70 "не экспертов". О вероятных сценариях мирового развития на следующие два года сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию компании.

Експерти намагаються розгадати майбутнє

Среди опрошенных преобладает скепсис по поводу перспектив глобализации, в которую продолжают верить только 30% респондентов. 60% отдает предпочтение вероятной регионализации и локальному протекционизму.

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В вероятность мировой войны на территории Украины, Тайваня и Ирана верят около 40% респондентов, в снижение ее вероятности — около 60-70%.

О вероятности каких сценариев говорят эксперты и как оценивают их перспективу?

Вероятность продовольственного кризиса эксперты оценивают в менее 30%. Новая "Ялта": конференция о новом мировом порядке — менее 40%. Трансформация существующих или создание новых глобальных институций, способных отвечать на вызовы – около 45%. Искусственный интеллект, как благо, в том числе как эффективный помощник в праве, регулировании, экономике – около половины опрошенных.

При этом большинство, а именно – 60% – склоняются к мнению, что в ближайшее время следует ожидать нарастания глобальных угроз, а именно – экологических неурядиц, пандемий и техногенных катастроф. Достоверность глобальной рецессии оценивают, как вероятную 40% опрошенных экспертов. Более половины опрошенных уверены в сохранении целостности России и усилении китайско-американских торговых войн в ближайшие два года.

Между тем, ООН определила самые счастливые страны мира – среди лидеров самые неожиданные страны.

В Украину прибыл азиатский лидер-конкурент Китая.

А в Африку – украинский корабль с зерном.







