Транзит газа через Украину: Зеленский предлагает Германии стать гарантом

Глава нашей страны Владимир Зеленский предложил Германии быть гарантом в вопросе транзита голубого топлива через украинскую территорию. Необходимо начать стратегический диалог в плоскости энергетики. Об этом информируют "Комментарии", ссылаясь на заявление украинского президента, которое он озвучил, проводя совместный брифинг с участием канцлера Германии Олафа Шольца.

Олаф Шольц прибыл с визитом в Украину (фото из открытых источников)

Как сказал Владимир Зеленский, он предоставил предложение о начале стратегического диалога в энергетической плоскости. Здесь должны быть сформированы энергетические гарантии и определена действенная поддержка Украины в энергетической плоскости. Поэтому важно, чтобы Германия согласилась быть украинским гарантом в вопросе продолжения транзита голубого топлива нашей территорией.

К слову, действующее сейчас газовое соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром", которое было заключено в конце 2019 года сроком действия на пять лет. По документу предусмотрено бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сут) в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что канцлер ФРГ привез в Украину сто миллионов евро поддержки. После двух часов переговоров президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц вышли в прессу на брифинг и сделали несколько заявлений. Стало известно, что Германия готова финансово поддержать Украину и пообещала 100 миллионов евро поддержки. Однако речь не идет о поставке оружия. От Зеленского Шольц требовал проведения прямых переговоров Киева и Москвы.

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