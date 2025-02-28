Трамп в юбке: алчность президента США к природным ресурсам предсказали еще четыре года назад

О притязаниях президента США Дональда Триампа на украинские полезные ископаемые можно снять фильм "Не смотрите на Кремль!". Белый дом в погоне за прибылью изо всех сил старается не обращать внимание на реальную угрозу, исходящую от страны-агресора РФ. Такое мнение выразил критикующий путинский режим российский социолог Игорь Эйдман, передает портал "Комментарии".

Алчность Трампа не доведет планету до добра, предсказывает Эйдман. Коллаж: Комментарии

"Самовлюбленный президент США, манипулируемый эксцентричным мультимиллиардером, не замечает надвигающуюся глобальную угрозу. Эта алчная парочка хочет поживиться редкоземельными металлами. Ради них она отказывается противостоять самому страшному вызову человечеству. Но и оно само не хочет видеть быстро приближающуюся катастрофу", — излагает эксперт.

Эйдман отмечает, что пишет вовсе не про нынешнюю политическую ситуацию в мире. Это сюжет известного фильма: "Не смотрите наверх!" 2021 года. Там был и "Трамп в юбке" в качестве президента США и его друг, спятивший олигарх а-ля Илон Маск, и редкоземельные металлы, на которых они оба помешаны, и путинская Россия "в виде огромного метеорита, летящего на нашу планету, чтобы ее уничтожить".

В фильме план ликвидации метеорита сорвался из-за алчности руководства США, которое попыталось завладеть редкоземельными металлами, из которых тот состоял, напомнил социолог.

"В провидческом "Не смотрите наверх!" для человечества всё плохо закончилось. Алчность, трусость, недальновидность "элиты" привели его к катастрофе. Как бы финал фильма не повторился в жизни", — предупреждает Эйдман.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прилетел в США, где должен подписать соглашение о полезных ископаемых. Как писал портал "Комментарии", украинский президент ранее подчеркивал, что хочет лично заключить с Трампом соглашение по ресурсам Украины, предварительно договорившись с американским коллегой по ряду важных пунктов. 25 февраля в СМИ появилась информация, что Зеленский приедет для этого в Белый дом 28 февраля. Трамп вечером 25 февраля в достаточно пренебрежительном тоне отозвался о визите главы Украинского государства. "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста", – отметил глава Белого дома. Как стало известно СМИ, Трамп хотел отменить визит Зеленского, но помешал Макрон.