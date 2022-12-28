Трамп в своем рождественском поздравлении заявил, что Байден - умственно отсталый

Бывший президент США Дональд Трамп, который известен своим резким, вспыльчивым и непредсказуемым характером, опубликовал в своей собственной социальной сети Truth Social рождественский пост, вызвавший большой резонанс в обществе.

Дональд Трамп/ Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Так экс-президент Америки назвал демократов "радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить США", а действующего президента США Трамп окрестил "умственно отсталым".

Также Дональд Трамп, в свойственной ем резкой манере, заявил, что Министерство юстиции США — это "министерство полной несправедливости", а Федеральное бюро расследований он обвинил в давлении на СМИ и соцсети для продвижения "умственно отсталого демократа".

В завершении рождественского поста Трамп пожелал всем любви.





Напомним, аккаунт Трампа был "пожизненно" заблокирован в Twitter в 2021 году из-за призывов, которые в последствии привели к штурму Капитолия. Кроме этого аккаунты экс-президента США были заблокированы и в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

После блокировки в Twitter Дональд Трамп заявил, что он нашел $1 миллиард для создания своей социальной сети Truth Social, которая должна стать альтернативой "либеральным платформам". Соцсеть была запущена в 2022 году.



Ранее "Комментарии" писали о том, что Трамп отказался возвращаться в Twitter: причина удивила многих. Политик хорошо известен своим непредсказуемым характером, однако последние его заявления действительно удивили общественность.

Илон Маск собирается ввести в Twitter платные видео. Идея на данный момент находится на стадии разработки, так как подобное нововведение имеет высокие риски.

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