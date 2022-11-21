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Трамп отказался возвращаться в Twitter: причина удивила многих

Политик хорошо известен своим непредсказуемым характером, однако последние его заявления действительно удивили общественность.

сегодня, 12:32
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Автор:

Анна Нестерова

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз решил эпатировать публику и заявил о своем нежелании вновь вести аккаунт в социальной сети Twitter.

Трамп отказался возвращаться в Twitter: причина удивила многих

Дональд Трамп/abcnews

Об этом он рассказал во время съезда Republican Jewish Coalition.

Так, Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter и не будет вести там свой аккаунт. Политик аргументировал свое решение тем, что в данной социальной сети было замечено слишком много фейковых аккаунтов. Также Трамп отметил, что в Twitter, якобы, стремительно падает количество пользователей и соответственно снижаются охваты аудитории.

Бывший президент США посоветовал всем желающим присоединяться к его социальной сети - Truth Social, так как она "намного удобнее и безопаснее". Кроме этого Трамп заявил, что у Truth Social наблюдаются "огромные охваты аудитории".

Стоит отметить, что не смотря на свое нежелание возвращаться в Twitter Дональд Трамп тепло отозвался о покупке Илоном Маском данной соцсети и назвал последнего "отличным парнем", который ему всегда нравился.

Напомним, аккаунт Трампа был "пожизненно" заблокирован в Twitter в 2021 году из-за призывов, которые в последствии привели к штурму Капитолия. Кроме этого аккаунты экс-президента США были заблокированы и в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Интересно, что Трамп считал именно Twitter своей самой любимой соцсетью — здесь он часто делился с поклонниками своими личными суждениями на тот или иной счет, спорил с оппонентами и резко выражался.

После блокировки в Twitter Дональд Трамп заявил, что он нашел $1 миллиард для создания своей социальной сети Truth Social, которая должна стать альтернативой "либеральным платформам". Соцсеть была запущена в 2022 году.

После того, как Илон Маск приобрел Twitter и приступил к масштабной "реорганизации" Дональду Трампу вернули его аккаунт. Это произошло после того, как Маск устроил голосование. За возврат аккаунта Трампу проголосовало более 51% опрошенных. Всего в голосовании приняло участие более 15 миллионов пользователей.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Илон Маск собирается ввести в Twitter платные видео.

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