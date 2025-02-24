Трамп сделал два новых заявления по Украине: одно циничнее другого

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, вернет ли Украина свои территории в результате мирного соглашения с РФ, которое "вот-вот" будет подписано. Об этом 24 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление американского лидера после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Трамп после всех заявлений последних дней вдруг заявил, что помогает Украине, как никто другой. Коллаж: Комментарии

На вопрос, вернет ли Украина свои территории, Трамп цинично ответил: "Посмотрим". Чуть позже он добавил, что "надеется", что Украина сможет вернуть себе часть своей земли.

После этого глава Белого дома на фоне давления, которое он оказывает на Киев, и явный разворот Штатов в сторону РФ, цинично заявил, что "Украине никто никогда не помогал, как я".

Американский президент допустил также, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть подписано в Овальном кабинете Белого дома. Он добавил, что Путин якобы не против размещения европейских миротворцев в Украине

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года. Портал "Комментарии" публиковал также топ-10 высказываний Зеленского на его пресс-конференции 23 февраля, которые могут вызвать истерику у Трампа. Среди них была и фраза о Трампе, который "не навсегда". При этом украинский инвестбанкир Сергей Фурса высказал мнение, что Трамп не любит Зеленского и уже никогда не полюбит.