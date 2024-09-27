Трамп пропустил «шпильку» от Зеленского: на чем его подловил президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке в Trump Tower.

Зеленский и Трамп

При этом президент Зеленский поблагодарил Трампа за возможность встретиться, напомнив, что их последняя личная встреча состоялась пять лет назад.

"Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали плана победы", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины также подчеркнул, что решение о том, кто станет следующим президентом США, принимаются американскими избирателями, однако уже сейчас важно обсуждать совместные действия после ноябрьских выборов. Именно поэтому он принял решение встретиться с обоими кандидатами в президенты США.

Трамп со своей стороны заявил, что готов сотрудничать со всеми сторонами для урегулирования "конфликта".

"Эта страна проходит сквозь ад... Я никогда не видел ничего подобного этой ужасной ситуации", — отметил Трамп.

При этом Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским, но также и хорошие отношения с Путиным. На это Зеленский выразил надежду, что у Трампа с ним все же отношения лучше. В соцсетях пишут, что в этом словесном раунде Зеленский выиграл у Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что республиканцы обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы, потому что он раскритиковал мирный план Ди Венса, предусматривающий заморозку войны и отказ Украины в членстве в НАТО. Встреча с Трампом была под угрозой, однако о ней все же удалось договориться. Сам Трамп сообщил, что будет говорить с Зеленским о прекращении войны.



