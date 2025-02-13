Трамп отказался назвать Украину равноправным участником переговоров и поддел Зеленского: что происходит

Президент США Дональд Трамп не стал называть Украину равноправным участником переговоров о мире и ушел от прямого ответа на этот вопрос. Вместо этого американский лидер заметил, что Украина "должна" заключить мир. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на фрагмент трансляции пресс-конференции Трампа в Белом доме 12 февраля.

Трамп отметил, что у Зеленского не очень высокие рейтинги. Фото: Белый дом / Скриншот

Услышав вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса, Трамп задумался и сказал, что "это интересный вопрос".

"Я думаю, что они должны заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что они должны заключить мир. Я сказал, что это была плохая война, в которую не стоило вступать. И я думаю, что они должны заключить мир. Вот что я думаю", – ответил президент США.

Украину, таким образом, он не назвал равноправным участником о прекращении войны, которую она вынуждена вести.

На уточняющий вопрос, поддерживает ли Трамп, чтобы Зеленский уступил территорию или обменял ее для завершения войны, он ответил: "Ему придется делать то, что он должен. Но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки".

Как писали "Комментарии", Залужный считается главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах, если пойдет в политику. По опросам, он разгромно побеждает действующего президента во втором туре.

В то же время политолог Олег Саакян скепсисом относится к популярной идее, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный якобы "интереснее" для Вашингтона, чем президент Владимир Зеленский. И тогда, мол, если действующий глава государства проиграет Залужному выборы, Трамп получит более удобную фигуру (ведь есть риск, что случится и наоборот — новая власть не станет подарком для Вашингтона). Однако политолог считает, что Белый дом действительно при помощи выборов попытается ослабить украинскую власть и повысить уровень ее сговорчивости.