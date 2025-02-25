Трамп нарушил правила заключения грязных сделок: в чем капитально ошибся

Президент США Дональд Трамп забыл или не понимает известное правило политики, что циничные и безнравственные дела нужно делать в тишине. Именно поэтому слишком откровенная игра Трампа с российским правителем ВладимиромПутиным провалится. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на украинского политического аналитика Юрия Богданова.

Трампу надо было действовать тихо, если он захотел провернуть договорняк с Путиным. Коллаж: Комментарии

Он напоминает, что в мировой политике всегда были свои грязные "пакты Молотова — Риббентропа", когда судьбы и жизнь миллионов решались тихо. Именно такой, чтобы все прошло гладко, должна быть реализация плана Трампа договориться с Путиным - ценой Украины, безопасности Европы, жизни миллионов и свободы десятков и сотен миллионов, считает эксперт.

Он допускает, что у президента США был шанс "все решить", не привлекая особого внимания и не возбуждая Европу и мир. Для этого можно было не поддерживать очередные пакеты помощи для Украины, затягивать решения под разными техническими предлогами, заговаривать процесс, торговаться с украинскими политиками — "необходимы выборы и вот тогда пойдет помощь". Таким образом, Украина мягко бы скатилась в критическую ситуацию, а Европа, не чувствуя открытой угрозы, не консолидировалась бы вокруг Киева, рассказывает Богданов.

"Но эгоцентризм и одержимость Трампа “позицией силы” слишком контрастируют с необходимым подходом при отвратительных заговорах. Ему важно публично демонстрировать "я лучший сильнейший", "я смогу договориться с кем-либо" или "протиснуть любого". Отсюда громкие заявления, объятия с Путиным, откровенные нападки на Украину и Европу", — считает аналитик.

Он поясняет: если политик позиционирует себя "сильной рукой" и при этом слишком открыто показывает приязнь к токсическому диктатору, это быстро рождает сомнения в его серьезности. Соратники начинают волноваться, избиратели — переспрашивать "почему он так конченый", а старые союзники ищут в варианты противодействия.

"Грязные договоренности всегда становятся опасными для самих заговорщиков, если вокруг них поднимается много шума. Это позволяет оппонентам объединиться, реальной оппозиции — выстроить механизмы противодействия, другим лидерам — отреагировать санкциями или другими шагами",- пишет Богданов.

Он объясняет, что "публичные объятия" с Путиным вредят планам Трампа, потому что Путин – слишком токсичный, в том числе для большинства избирателей Трампа.

"Хотя большинству американцев в целом наплевать что на международную политику, что на Украину, негативная позиция по отношению к Путину стала аксиомой последнего десятилетия. Он воспринимается как агрессор, посягающий на мировой порядок, как убийца и отвратительный диктатор. Если Трамп публично обнимается с Путиным, то даже его умеренные республиканские избиратели ощутят раздражение на грани с возмущением", — полагает эксперт.

Он указывает, что всем наблюдателям слишком очевидна "торговля безопасностью" Трампа с Европой. Поэтому открыто атаковать Украину и Европу было ошибкой: "Россия слишком часто нарушали договоренности по безопасности, а Трамп слишком наглый". Это толкает Европу к быстрой консолидации. Если Трамп совершает прямую атаку на, Киев, ставший после нападения Путина символом безопасности и правил, он рискует поставить себя в конфликт не только с украинцами, но и со всем демократическим лагерем (в частности внутри США). При этом сила его позиции размывается каждый день.

"Логика безумных покорителей мира и нагибателей мирового порядка всегда вредит им самим. Если политик хочет предать целое государство, целую нацию, целый континент, не нужно каждый день выступать с безумными заявлениями. А мы должны помнить: когда имеешь дело с тем, кто видит себя всесильным диктатором, нужно не прогибаться, а строить коалиции давления и принуждения. Потому что у нас есть европейцы, а США остаются сложной системой. Протесты против режима Трампа там будут набирать силу. Я думаю, что мы уже по новым условиям минерального соглашения увидим первые признаки коррективы политики", — подытожил Богданов.

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года. Портал "Комментарии" публиковал также топ-10 высказываний Зеленского на его пресс-конференции 23 февраля, которые могут вызвать истерику у Трампа. Среди них была и фраза о Трампе, который "не навсегда". При этом украинский инвестбанкир Сергей Фурса высказал мнение, что Трамп не любит Зеленского и уже никогда не полюбит.