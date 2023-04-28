logo

BTC/USD

29407.49

ETH/USD

1899.17

LTC/USD

89.77

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Топ 5 финансовых доноров для Украины в 2023 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ 5 финансовых доноров для Украины в 2023 году

По состоянию на апрель больше финансовой помощи Украине предоставили ЕС, США и МВФ.

28 апреля 2023, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

С начала войны западные союзники и партнеры пытаются помочь Украине военной техникой, однако для выживания страны также важна финансовая поддержка. Портал "Комментарии" со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка сообщает о пяти странах, которые оказали больше финансовой помощи Украине в 2023 году.

Топ 5 финансовых доноров для Украины в 2023 году

Страны, которые больше всего помогли финансово Украине. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил пять стран, которые больше всего предоставили финансовую поддержку для функционирования страны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По состоянию на конец апреля рейтинг возглавляет Европейский Союз, предоставивший 6,5 млрд долларов финансовой помощи для Украины. На втором месте разместились Соединенные Штаты – 3,5 млрд долларов, а тройку лидеров замыкает Международный валютный фонд – 2,7 млрд долларов. Канада предоставила Украине 1,7 млрд долларов, а Великобритания – 498 млрд долларов.

В целом международная финансовая поддержка для Украины уже превысила отметку в 15 млрд долларов.

Пока известно, что Евросоюз планирует в течение года выделить Украине общую сумму в размере 18 млрд евро, каждый месяц по 1,5 млрд евро. США же заложили в свой бюджет экономическую и бюджетную помощь на сумму 13,37 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" понесла значительные убытки: обнародованные цифры за 2022 год указывают на сумму более одного миллиарда гривен. Значительная сумма потерь произошла из-за колебаний курса и уничтоженных активов на временно оккупированных территориях Украины.

Также "Комментарии" писали о замечаниях главы НБУ Андрея Пышного, который сказал, что изменения в бюджет, предусматривающие дополнительные расходы на военных, могут негативно повлиять на сотрудничество с международными партнерами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/3962
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!