Топ 5 финансовых доноров для Украины в 2023 году

С начала войны западные союзники и партнеры пытаются помочь Украине военной техникой, однако для выживания страны также важна финансовая поддержка. Портал "Комментарии" со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка сообщает о пяти странах, которые оказали больше финансовой помощи Украине в 2023 году.

Страны, которые больше всего помогли финансово Украине. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил пять стран, которые больше всего предоставили финансовую поддержку для функционирования страны.

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По состоянию на конец апреля рейтинг возглавляет Европейский Союз, предоставивший 6,5 млрд долларов финансовой помощи для Украины. На втором месте разместились Соединенные Штаты – 3,5 млрд долларов, а тройку лидеров замыкает Международный валютный фонд – 2,7 млрд долларов. Канада предоставила Украине 1,7 млрд долларов, а Великобритания – 498 млрд долларов.

В целом международная финансовая поддержка для Украины уже превысила отметку в 15 млрд долларов.

Пока известно, что Евросоюз планирует в течение года выделить Украине общую сумму в размере 18 млрд евро, каждый месяц по 1,5 млрд евро. США же заложили в свой бюджет экономическую и бюджетную помощь на сумму 13,37 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" понесла значительные убытки: обнародованные цифры за 2022 год указывают на сумму более одного миллиарда гривен. Значительная сумма потерь произошла из-за колебаний курса и уничтоженных активов на временно оккупированных территориях Украины.

Также "Комментарии" писали о замечаниях главы НБУ Андрея Пышного, который сказал, что изменения в бюджет, предусматривающие дополнительные расходы на военных, могут негативно повлиять на сотрудничество с международными партнерами.