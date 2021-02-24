logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.02.2021

BTC/USD

50311.32

ETH/USD

1668.07

LTC/USD

185.14

НБУ 24.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Тихановская рассказала о том, что думает про Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Тихановская рассказала о том, что думает про Зеленского

Тихановской было бы интересно пообщаться с Зеленским

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

Лидер оппозиции Беларуси, которая сейчас находится в Европе, Светлана Тихановская рассказала о своем отношении к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она сообщила во время интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Тихановская рассказала о том, что думает про Зеленского

Фото: Google

По словам Тихановской, она бы с большим интересом пообщалась с Владимиром Зеленским и хотела бы встретиться с ним для того, чтобы выстроить будущие отношения между странами и донести ему все, что она доносила другим.

Она отметила, что Зеленский олицетворяет новый вид политиков, которые не двигались к своей должности на протяжении многих лет, а является простым человеком, как и она сама.

Тихановская сказала назвала Зеленского патриотом и сказала, что он не хотел быть успешным в неуспешной стране, хотя понимал все риски, которые могут быть на пути.

По её словам, президент Украины двигается вперед несмотря ни на что. Также лидер беларусской оппозиции сказала, что беларусы очень любят украинцев, назвав их щедрым и добрым народом.

В августе 2020 года в Беларуси состоялись очередные президентские выборы, на который, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Главным оппонентом Лукашенко была Тихановская.

Официальные результаты выборов спровоцировали массовые протесты во всех городах Беларуси, демонстранты заявляли о массовых фальсификациях в пользу Лукашенко и называли Тихановскую настоящим президентом. Протесты подавлялись силовиками с запредельной жестокостью. Сама Тихановская выехала из Беларуси в Евросоюз из-за угрозы жизни.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Зеленский угрожает роспуском Верховной Рады.

Читайте также о новых санкциях США против России.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_jrnKW8boCY&feature=emb_logo
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ