Тихановская рассказала о том, что думает про Зеленского

Лидер оппозиции Беларуси, которая сейчас находится в Европе, Светлана Тихановская рассказала о своем отношении к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она сообщила во время интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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По словам Тихановской, она бы с большим интересом пообщалась с Владимиром Зеленским и хотела бы встретиться с ним для того, чтобы выстроить будущие отношения между странами и донести ему все, что она доносила другим.

Она отметила, что Зеленский олицетворяет новый вид политиков, которые не двигались к своей должности на протяжении многих лет, а является простым человеком, как и она сама.

Тихановская сказала назвала Зеленского патриотом и сказала, что он не хотел быть успешным в неуспешной стране, хотя понимал все риски, которые могут быть на пути.

По её словам, президент Украины двигается вперед несмотря ни на что. Также лидер беларусской оппозиции сказала, что беларусы очень любят украинцев, назвав их щедрым и добрым народом.

В августе 2020 года в Беларуси состоялись очередные президентские выборы, на который, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Главным оппонентом Лукашенко была Тихановская.

Официальные результаты выборов спровоцировали массовые протесты во всех городах Беларуси, демонстранты заявляли о массовых фальсификациях в пользу Лукашенко и называли Тихановскую настоящим президентом. Протесты подавлялись силовиками с запредельной жестокостью. Сама Тихановская выехала из Беларуси в Евросоюз из-за угрозы жизни.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Зеленский угрожает роспуском Верховной Рады.

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