Тарас Черновил: Европа все-таки «попала в ловушку», заготовленную Путиным с помощью «Северного потока-2»

Европа все-таки "попала в ловушку", заготовленную ей Путиным с помощью "Северного потока-2". Немцев и других легковерных и экономных европейцев заманивали в поддержку "Северного потока-2" обещаниями сверхнизких демпинговых цен. А получили то, о чем их украинцы вместе с поляками предупреждали: впервые в истории цена на газ в Европе превысила отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения – в сентябре 2020-го газ для европейцев стоил 161,3 доллара за те же тысячу кубов. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Тарас Черновил.

Северный поток-2 Фото из открытых источников

"И здесь ничего нового. Заманили обещаниями низких цен. Европейцы оперативно переориентировали немало отраслей под газ и отложили энергосбережение и переориентацию на другие источники. Также допустили критические ошибки, позволив России стать реальным монополистом. Северная Африка, Норвегия, сжиженный газ из США, сланцевый газ – все это затормозили. А дальше достаточно только закрыть крышку мышеловки. Срочные попытки Норвегии спасти ситуацию при истерическом спросе снизили цены только на пару дней", – отметил политолог.

Тарас Черновил добавляет, сейчас искусственным дефицитом Путин заставляет Европу отказаться от требований Энергетической Хартии, внутренних норм ЕС и ускоренно провести сертификацию и запустить трубу. Об альтернативе дополнительной прокачки через Украину в России даже говорить не желают.

"Западные партнеры, запаниковав, убеждают себя, что лучший выход из ловушки – это выполнить требования газового террориста. А тогда он сразу принесет им в изобилии газа и счастье на блюдечке. Видимо недостаточно мы их предупреждали", – отметил эксперт.

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