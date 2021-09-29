Тарас Черновил: Европа все-таки «попала в ловушку», заготовленную Путиным с помощью «Северного потока-2»

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Кравцев Сергей
Европа все-таки "попала в ловушку", заготовленную ей Путиным с помощью "Северного потока-2". Немцев и других легковерных и экономных европейцев заманивали в поддержку "Северного потока-2" обещаниями сверхнизких демпинговых цен. А получили то, о чем их украинцы вместе с поляками предупреждали: впервые в истории цена на газ в Европе превысила отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения – в сентябре 2020-го газ для европейцев стоил 161,3 доллара за те же тысячу кубов. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Тарас Черновил.
Северный поток-2 Фото из открытых источников
Тарас Черновил добавляет, сейчас искусственным дефицитом Путин заставляет Европу отказаться от требований Энергетической Хартии, внутренних норм ЕС и ускоренно провести сертификацию и запустить трубу. Об альтернативе дополнительной прокачки через Украину в России даже говорить не желают.
Читайте также на портале "Комментарии" — после выборов в Бундестаг запуск "Северного потока-2" может быть отложен.
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