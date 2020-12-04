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Так чей же Крым: украинское посольство отреагировало на провокационный календарь польских мусульман

Одних извинений мало, польские мусульмане должны официально признать Крым украинским

сегодня, 11:46
Автор:

Павел Зинченко

Посольство Украины в Польше просит власти вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг Религиозного объединения мусульман Польши, которое выпустило календари на 2021 год с изображением Крыма в составе Российской Федерации.

Так чей же Крым: украинское посольство отреагировало на провокационный календарь польских мусульман

ФОТО: UA News

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что украинскую сторону не устраивает, что после удаления надписи "Российская Федерация" в электронной версии календаря все-таки не появилась запись о территориальной принадлежности полуострова к Украине.

По словам дипломата, посольство Украины сначала обратилось с письмом к Религиозному Объединению мусульман Польши с просьбой об исправлении данной оплошности при публикации этого календаря. Также с отдельным письмом обратился член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

Дещица отметил, что Объединение мусульман Польши извинилось за ошибку и внесло изменения в электронную версию календаря, но этих изменений недостаточно, поскольку, по мнению дипломата, они не до конца отражают позицию Украины, а также и Польши, где эта организация официально зарегистрирована.

Так чей же Крым: украинское посольство отреагировало на провокационный календарь польских мусульман - фото 2

Украинское дипучреждение в Польше направила второе письмо Религиозному объединению мусульман Польши. В нем содержится просьба указать приналежность Крыма Украине, а также уведомить об ошибке все организации и учреждения, которым был отправлен календарь. Дещица добавил: учитывая то, что Религиозное Объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется польским государством, то МИД Польши выразил готовность посодействовать решению этой ситуации.

По состоянию на утро 4 декабря, интернет-страницу с календарем удален с официального сайта Объединение мусульман Польши.

Как сообщало издание "Комментарии", крымчан насильно заставляли служить в армии РФ.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/4/7275846/
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