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СБУ: Крымчан насильно заставляли служить в армии РФ

СБУ разоблачила военного комиссара, который проводил принудительные призывные кампании в Вооруженные силы РФ

сегодня, 11:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым и г. Севастополь задокументировали многочисленные нарушения украинского и международного законодательства одним из военных комиссаров временно аннексированного полуострова. Об этом сообщается на сайте СБУ.

СБУ: Крымчан насильно заставляли служить в армии РФ

Фото: из открытых источников

Сотрудники ГУ СБ Украины в АР Крым выяснили, что подозреваемый после оккупации полуострова в 2016 году занял пост военного комиссара Республики Крым по Черноморскому и Раздольненском районах. Он организовывал и проводил принудительные призывные кампании крымчан на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ. В случае отказа, фигурант запугивал "призывников", в том числе угрожая уголовной ответственностью.

Статья 51 IV Женевской Конвенции от 12.08.1949 года о защите гражданского населения во время войны категорически запрещает государству-оккупанту принуждать гражданское население к службе в его вооруженных силах. Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее "Комментарии" сообщали, что СБУ разоблачила нарушителя, который незаконно пытался транспортировать военное оборудование в Африку.



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Источник: https://www.ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-kontrrozvidky-sbu-povidomleno-pro-pidozru-odnomu-iz-viiskovykh-komisariv-tymchasovo-aneksovanoho-krymu
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