Таджикско-киргизский конфликт: стало известно количество жертв

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Данило Матюха
Во время вооруженного противостояния на границе Таджикистана и Кыргызстана в течение 28-30 апреля с киргизской стороны пострадало 154 человека. Об этом сообщила министр здравоохранения и социального развития республики Кыргызстан Ализе Солтонбекова.
Пограничники в Таджикистане - фото: Nozim Kalandarov
По ее словам, 123 человека получили ранения различной степени тяжести, а 31 человек получил летальный урон.
Сейчас из пограничных районов Кыргызстана эвакуированы 6786 человек, из которых 4686 составляют дети, а это почти 31%.
Напомним, что конфликт между странами начался 28 апреля, когда военные Таджикистана обстреляли киргизских пограничников на трех заставах и двух пограничных пунктах. А в ответ на агрессию с таджикской стороны военные Кыргызстана захватили пограничную заставу "Ходжа Аълло". После этого киргизские и таджикские ВС начали активно стягивать войска к своим границам.
Сегодня, 30 апреля, в Лейлексом районе Баткенской области республики Кыргызстан состоялась очередная перестрелка на пограничном пункте. Также в социальных сетях люди сообщают о захвате сел в Лейлекском районе вооруженными силами Таджикистана. МВД Кыргызстана пока не подтвердило такой информации, но и не опровергло ее.
Однако за несколько часов председатели госкомитетов нацбезопасности двух стран договорились о разведении войск и пообещали провести демаркацию и делимитацию государственных границ в ближайшие дни. Но такие действия не могут быть возможными без полноценного обмена земель, считает киргизская сторона.
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