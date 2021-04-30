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Таджикско-киргизский конфликт: стало известно количество жертв

Киргизская сторона обнародовала количество жертв во время трехдневных военных действий

30 апреля 2021, 17:04
Автор:

Данило Матюха

Во время вооруженного противостояния на границе Таджикистана и Кыргызстана в течение 28-30 апреля с киргизской стороны пострадало 154 человека. Об этом сообщила министр здравоохранения и социального развития республики Кыргызстан Ализе Солтонбекова.

Таджикско-киргизский конфликт: стало известно количество жертв

Пограничники в Таджикистане - фото: Nozim Kalandarov

По ее словам, 123 человека получили ранения различной степени тяжести, а 31 человек получил летальный урон.

"По оперативным данным, среди пострадавших — 131 гражданский и 23 человека из силовых структур", — добавила Солтонбекова.

Сейчас из пограничных районов Кыргызстана эвакуированы 6786 человек, из которых 4686 составляют дети, а это почти 31%.

Напомним, что конфликт между странами начался 28 апреля, когда военные Таджикистана обстреляли киргизских пограничников на трех заставах и двух пограничных пунктах. А в ответ на агрессию с таджикской стороны военные Кыргызстана захватили пограничную заставу "Ходжа Аълло". После этого киргизские и таджикские ВС начали активно стягивать войска к своим границам.

Сегодня, 30 апреля, в Лейлексом районе Баткенской области республики Кыргызстан состоялась очередная перестрелка на пограничном пункте. Также в социальных сетях люди сообщают о захвате сел в Лейлекском районе вооруженными силами Таджикистана. МВД Кыргызстана пока не подтвердило такой информации, но и не опровергло ее.

Однако за несколько часов председатели госкомитетов нацбезопасности двух стран договорились о разведении войск и пообещали провести демаркацию и делимитацию государственных границ в ближайшие дни. Но такие действия не могут быть возможными без полноценного обмена земель, считает киргизская сторона.


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Источник: https://24.kg/obschestvo/192387_situatsiya_nagranitse_vsego_vbishkek_izbatkena_dostavlenyi_49postradavshih/
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