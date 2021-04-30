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Таджикско-киргизский конфликт: политики пошли на мировую

Председатели госкомитетов нацбезопасности двух стран договорились о разведении войск

30 апреля 2021, 12:32
Автор:

Данило Матюха

30 апреля председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Уларбек Шаршеев договорились о немедленном отводе войск от общей границы. Об этом сообщил сам Ташиев киргизским СМИ.

Таджикско-киргизский конфликт: политики пошли на мировую

ВС Кыргызстана - фото: Кабар

По его словам, в ближайшие несколько дней стороны проведут демаркацию и делимитацию государственных границ.

"Встречались на нейтральной территории, на КПП" Кызыл-Бел ", где с таджикской стороны были глава ГКНБ, губернатор Согдийской области, пограничная служба. Сегодня решили отвести все войска назад от линии государственной границы, мы — в Баткен, и они подальше", — сказал Камчыбек Ташиев.

Кроме этого глава ГКНБ Кыргызстана заявил, что демаркация невозможна без полноценного обмена землями.

Он также отметил, что за несколько часов пограничники Таджикистана откроют перекрытые ними дороги и покинут территорию Киргизии.

Напомним, сегодня, 30 апреля, в Лейлекском районе Баткенской области республики Кыргызстан состоялась очередная перестрелка на пограничном пункте. Также в социальных сетях люди сообщают о захвате сел в Лейлекском районе вооруженными силами Таджикистана. МВД Кыргызстана пока не подтвердило такой информации, но и не опровергло ее.

Конфликт между странами начался 29 апреля, когда военные Таджикистана обстреляли киргизских пограничников на трех заставах и двух пограничных пунктах. А в ответ на агрессию с таджикской стороны военные Кыргызстана захватили пограничную заставу "Ходжа Аълло". После этого киргизские и таджикские ВС начали активно стягивать войска к своим границам.


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Источник: https://kaktus.media/doc/437294_kamchybek_tashiev_vernylsia_s_peregovorov._storony_reshili_otvesti_vse_voyska.html
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