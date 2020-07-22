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Суд в Польше арестовал экс-главу «Укравтодора» Новака

Новаку придется провести под стражей в Польше 3 месяца

сегодня, 20:25
Автор:

Татьяна Веремеева
Суд в Польше арестовал экс-главу «Укравтодора» Новака

Суд в Польше принял решение взять под стражу экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Спикер прокуратуры Варшавы Мирослава Чир сообщила, что его арестовали на три месяца. Об этом передает polsatnews.pl.

Польские СМИ пишут, что защита Славомира Новака планирует обжаловать решение суда. Сам экс-глава "Укравтодора" заявляет, что в его задержании есть политический подтекст и он не виновен в преступлениях, которые ему приписывают.  

Напомним, 20 июля 2020 года в Польше задержали экс-министра транспорта страны и экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Сообщалось, что экс-чиновника подозревают в коррупции, отмывании денег, а также управлении организованной преступной группой. После этого в офисы "Укравтодора" нагрянули сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Они искали доказательства в деле о деятельности преступной организации. Обыски проводили одновременно в двух странах: Украине и Польше. В Украине силовики устроили несколько обысков в Киеве и Львове.

Сейчас расследование в отношении Новака продолжаются в Польше и Украине, поскольку он является гражданином двух стран. 


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