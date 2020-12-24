Суд ЕС отменил решение о санкциях против Азарова

Европейский суд аннулировал свое решение о санкциях против Николая Азарова. Причиной тому стало то, что по мнению европейского судебного органа, Совет ЕС оставил экс-премьер-министра Украины без юридической защиты во время проведения следствия и уголовного производства. Известно, что ранее правозащитники обвиняемого подали ходатайство об отмене решения судового органа от 4 марта прошлого года о том, чтобы вычеркнуть Азарова из санкционного списка.

Таким образом, суд Евросоюза отменил свое решение о введении санкций в отношении украинского экс-политика, о чем заявлено в постановлении судового органа от 16 декабря и опубликованного сегодня, 24 декабря.

Ранее "Комментарии" писали о том, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала представителям СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский не планирует ехать в теплые страны для встречи новогодних и рождественских праздников, а будет отмечать Новый год в Украине в кругу семьи. Президентская чета проведет каникулы в государственной резиденции "Синегора" в селе Гута на Ивано-Франковщине.

Кроме того, портал писал о том, что в соцсетях опубликована видеозапись того, как представителю столичного окружного суда Павлу Вовк представители Национального Антикоррупционного бюро Украины вручали повестку с требованием явиться на допрос, который состоится уже 5 января. Процедура вручения документа случилась на праздничном мероприятии, на котором Вовк присутствовал как гость. На записи видно, что судья отказывается брать документ, поэтому детектив вынужден был прочитать вслух содержание повестки.





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