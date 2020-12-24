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Главная Новости Политика внутренняя политика Опубликовано видео того, как судья окружного суда Павел Вовк получал повестку от НАБУ
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Опубликовано видео того, как судья окружного суда Павел Вовк получал повестку от НАБУ

Судья отказался брать документ, поэтому детектив вынужден был прочитать вслух содержание повестки

сегодня, 19:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

В соцсетях опубликована видеозапись того, как представителю столичного окружного суда Павлу Вовк представители Национального Антикоррупционного бюро Украины вручали повестку с требованием явиться на допрос, который состоится уже 5 января. Процедура вручения документа случилась на праздничном мероприятии, на котором Вовк присутствовал как гость.

Опубликовано видео того, как судья окружного суда Павел Вовк получал повестку от НАБУ

На записи видно, что судья отказывается брать документ, поэтому детектив вынужден был прочитать вслух содержание повестки. Кстати, представители НАБУ приняли решение принести ее судье лично по той причине, что вот уже три месяца Вовк отказывается явиться к представителям следствия на допрос в качестве подозреваемого в совершении уголовно-наказуемого преступления. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили председателю Окружного административного суда г. Киев Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). В НАБУ отмечают, что совместно с САП ожидают Вовка в суде 5 января следующего года, где он сможет защитить свои права.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного административного суда города Киев (ОАСК) Павлом Вовком. Фигурантов дела подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7611
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Обусуждения

Игорь

сегодня, 19:50

А что нет подразделения , чтобы под белы рученьки "пригласить " ?

Игорь

сегодня, 19:46

Всех "выдающихся" судей - на передовую и посмотреть как они защищают Украину.

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