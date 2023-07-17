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Стрелков-Гиркин предрек скорое вступление Турции в войну против России: причина

Известный рашист считает, что неминуемая война между Турцией и РФ будет происходит на трех театрах боевых действий

17 июля 2023, 22:38
Автор:
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Константин Куликов
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Война между Турцией и Россией неминуема и выход России из зерновой сделки только подтолкнет Анкару к этому. Такое мнение высказал сегодня известный рашист Игорь Стрелков-Гиркин. Об этом сообщают "Комментарии".

Стрелков-Гиркин предрек скорое вступление Турции в войну против России: причина

Гиркин в 2014 году воевал против Украины

По его мнению, Турция выберет наиболее благоприятный для себя момент наибольшего ослабления Россия и вступит в войну с ней, либо регулярными подразделениями армии, либо при помощи добровольческих отрядов. По мнению лидера "рассерженных патриотов", столкновение между РФ и Турецкой республикой будут происходит на трех театрах боевых действий — в Сирии, где турецкие союзники уничтожат российский экспедиционный корпус, в Закавказье, где "миротворцев" уничтожат или интернируют, и на Черном море, в частности, в Украине.


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"Турки начнут переходить к прямой открытой конфронтации с РФ после того, как "выжмут досуха" из кремлевских изумительных людей все уступки, какие только можно получить мирным путем, — считает Гиркин. — После чего начнут давить военной силой. Момент вступления в войну турки выберут с учетом максимального ослабления военных сил РФ и неготовности к отражению турецкой агрессии". 

Согласно его прогнозу, первым этапом станет закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для российского флота и снабженческих судов, доставляющих подкрепления в Сирию. Далее последует серия акций против войск РФ для расширения зоны контроля протурецких властей в Сирии. 

- Столь-же незавидной представляется судьба нашего миротворческого контингента в Карабахе и в Армении, который будет смят и (в лучшем случае) интернирован армянами, или будет просто уничтожен и пленен турецко-азербайджанской коалицией, — пишет Гиркин. По его мнению, союзником РФ и в Сирии, и в Закавказье может выступить Иран, которому не нравится усиление Турции и ее союзнические отношения с Израилем.

"С высокой вероятностью можно ожидать, что долгожданный отказ от позорной и бессмысленной "зерновой сделки" приведет в действие цепочку последствий, закономерно ведущую к резкому обострению российско-турецких отношений и ускорению неизбежного перехода Турции в лагерь наших открытых врагов", — считает рашист Гиркин. 

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