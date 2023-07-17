Лукашенко заявил о фактах геноцида: не в Украине

Глава Белоруси Александр Лукашенко, поддерживающий путинскую Россию в войне против Украины, стал педалировать тему "геноцида белорусского народа в Великую Отечественную войну". Об этом сообщают "Комментарии".

Александр Лукашенко

Этот вопрос он поднял во время сегодняшней встречи с генпрокурор республики.

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"Выкристаллизовывается ряд предложений по более серьезному не просто рассмотрению нашим обществом фактов геноцида белорусского народа в Великую Отечественную войну. Но и пропаганде этого вопроса, особенно среди молодежи. Чтобы молодежь знала, что было. Для чего? Для того, чтобы такого больше не произошло", — заявил на встрече Лукашенко.

Кроме того, по данным близкого к Лукашенко телеграмм-канала Пул Первого, глава Белоруси подписал Закон "Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь". Им предусматривается недопустимость отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения производства в отношении умерших лиц, совершивших не имеющие срока давности преступления против мира и безопасности человечества, включая геноцид, а также военные преступления.

Теперь представителями названных лиц смогут выступать их близкие родственники. При этом отказ таких родственников от участия в процессе не будет являться препятствием для расследования дела и судебного разбирательства. При доказанности вины умершего лица предусматривается вынесение в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания.

Напомним, что Международный уголовный суд выписал ордер на арест российского президента Владимира Путина и на уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марию Львову-Белову, подозреваемых в совершении актов геноцида, которые проявились в насильственном вывозе из Украины детей и насильственном их распределении среди российских семей. Согласно международному законодательству, эти действия могут считаться актами геноцида. После выдачи ордера Путина и Львову-Белову могут арестовать и передать МУС в любой из 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

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