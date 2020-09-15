Стратегическим партнером Украины стал Азербайджан, а не соседние Румыния и Словакия

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Дмитрий Симоненко
В новой
стратегии национальной безопасности, которая была представлена и введена в
действие Президентом Украины вчера, 14 сентября, в перечне государств -
стратегических партнеров, присутствует Азербайджан, но нет нескольких соседних
государств. Об этом сообщает "Европейская Правда".
Источник: delo.ua
Основными
направления внешнеполитической деятельности являются ЕС и НАТО с определенной
целью в обретении полноправного членства.
Странами, с
которыми Украина будет развивать дальнейшее "всестороннее сотрудничество" и "стратегическое
партнерство", будут США, Британия, Канада, Германия, Франция, а также
Азербайджан, Грузия, Литва, Польша, Турция.
В то же время, в списке стран-партнеров отсутствует Румыния - черноморское
государство-член НАТО, которое имеет достаточно сильные антироссийские убеждения
как в обществе, так и среди политиков.
В
приоритетных направлениях развития Украины в новой стратегии нет Словакии,
которая для развития энергетической промышленности более важна, чем
Азербайджан, т.к. весь объем газа идет через словацкую границу.
Уровню
стран-государств с "партнерскими отношениями" теперь соответствуют "другие
государства Балтии (кроме Литвы) и государства Северной Европы". Еще два государства,
с которыми граничит Украина, Молдова и Беларусь, находятся в блоке, который
связан с "прагматическими отношениями". А с государствами Азии,
Ближнего Востока, Африки и Южной Америки Украина будет развивать
"взаимовыгодное экономическое сотрудничество".
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