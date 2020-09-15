Стратегическим партнером Украины стал Азербайджан, а не соседние Румыния и Словакия

В новой стратегии национальной безопасности, которая была представлена и введена в действие Президентом Украины вчера, 14 сентября, в перечне государств - стратегических партнеров, присутствует Азербайджан, но нет нескольких соседних государств. Об этом сообщает "Европейская Правда".

Источник: delo.ua

Основными направления внешнеполитической деятельности являются ЕС и НАТО с определенной целью в обретении полноправного членства.

Странами, с которыми Украина будет развивать дальнейшее "всестороннее сотрудничество" и "стратегическое партнерство", будут США, Британия, Канада, Германия, Франция, а также Азербайджан, Грузия, Литва, Польша, Турция.

В то же время, в списке стран-партнеров отсутствует Румыния - черноморское государство-член НАТО, которое имеет достаточно сильные антироссийские убеждения как в обществе, так и среди политиков.

В приоритетных направлениях развития Украины в новой стратегии нет Словакии, которая для развития энергетической промышленности более важна, чем Азербайджан, т.к. весь объем газа идет через словацкую границу.

Уровню стран-государств с "партнерскими отношениями" теперь соответствуют "другие государства Балтии (кроме Литвы) и государства Северной Европы". Еще два государства, с которыми граничит Украина, Молдова и Беларусь, находятся в блоке, который связан с "прагматическими отношениями". А с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки Украина будет развивать "взаимовыгодное экономическое сотрудничество".

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