kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.09.2020

BTC/USD

10885.25

ETH/USD

373.02

LTC/USD

49.54

НБУ 15.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Telegram-каналы продвигают идею о назначении Ермака вице-президентом, - эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Telegram-каналы продвигают идею о назначении Ермака вице-президентом, - эксперт

Ермак, а не глава парламента, якобы сможет заменить Владимира Зеленского в случае его отставки

сегодня, 16:43
Автор:

Станислав Молчанов

Социальные сети и, в частности, Telegram-каналы активно продвигают идею о том, что руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака нужно наделить функциями и полномочиями вице-президента. То есть он, а не глава парламента, сможет заменить Владимира Зеленского в случае его отставки. Об этом сообщил в соцсети Facebook бывший эксперт команды Зеленского Александр Харебин, передают “Украинские новости”.

Telegram-каналы продвигают идею о назначении Ермака вице-президентом, - эксперт

Он обратил внимание на публикации, которые предлагают одновременно с местными выборами провести референдум об изменениях в Конституцию и введении должности вице-президента. Подается это под предлогом, что сейчас у Ермака, который ведет переговоры с Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, нет прописанных в Конституции полномочий и он якобы не несет никакой ответственности за свои действия.

По словам Харебина, подобная медиакампания - это "классическая манипуляция от профессионалов начального уровня".

"Ушки заказчика публикации и концепции переформатирования властной вертикали торчат совсем в другом абзаце: изменить Конституцию и сделать назначаемого главу Офиса Президента исполняющим обязанности в случае отставки избранного Президента. Заменив в тексте Конституции Украины полномочия избранного главы Верховной Рады на неизбираемого, но управляемого и контролируемого чиновника", - обратил внимание эксперт.

По мнению Александра Харебина, подобные "пробные инициативы", попытки совместить местные выборы с опросами и переписать демократические нормы в пользу автократических якобы "очень скоро покажут место и роль парламента в будущем Украины".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!