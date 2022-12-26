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Страны Европейского Союза согласовали лимиты цен на газ

Министры энергетики ЕС достигли политического согласия относительно механизма коррекции рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен.

сегодня, 11:12
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Автор:

Давиденко Евгения

Решение призвано ограничить чрезмерные ценовые скачки на газ в ЕС, которые не коррелируют с ценами на мировом рынке, одновременно обеспечивая безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Европейского Совета.

Страны Европейского Союза согласовали лимиты цен на газ

Фото: https://pixabay.com/


“Нам удалось заключить важное соглашение, которое оградит граждан от стремительного роста цен на энергоносители. Мы установим реалистичный и эффективный механизм, включающий необходимые гарантии, которые обезопасят нас от рисков безопасности поставок и стабильности финансовых рынков. Мы еще раз доказали, что ЕС един и никому не позволит использовать энергию как оружие”, — цитирует пресс-служба министр промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикела.


Согласно сообщению, механизм коррекции рынка активируется автоматически, как только:


- цена в месяц за механизмом передачи права собственности (TTF) превышает 180 евро/МВт-час за три рабочих дня;

- цена TTF в месяц заранее на 35 евро выше базовой цены на СПГ на мировых рынках за те же три рабочих дня.


Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Согласно замыслу, Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) будет постоянно контролировать рынки, и если заметит, что произошло одно из указанных событий, опубликует "сообщение о коррекции рынка" на своем веб-сайте.


Мы ранее писали , что энергетический кризис и вызванный им рост цен в следующем году будут ощущаться по всей Европе. В отличие от предыдущих спадов, мировая экономика не может прийти на помощь Европе. Дело в том, что экспортные заказы будут оставаться низкими в течение 2023 года, поскольку более высокие процентные ставки, глобальный энергетический кризис и сильный доллар ослабляют рост и спрос во всем мире.



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Источник: https://www.consilium.europa.eu/
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