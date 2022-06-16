logo

BTC/USD

21172.63

ETH/USD

1126.72

LTC/USD

46.06

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Столтенберг ответил на слова Папы Римского о войне в Украине: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Столтенберг ответил на слова Папы Римского о войне в Украине: подробности

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что НАТО продолжает поддерживать Украину

сегодня, 19:03
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за войну в Украине отвечает Владимир Путин. Такое заявление он сделал на брифинге после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов о заявлении Папы Римского Франциска.

Столтенберг ответил на слова Папы Римского о войне в Украине: подробности

Генеральный секретарь Североатлантического союза (фото из открытых источников)

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована". Комментируя слова понтифика, по просьбе журналистов, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине – это война Путина.

"Война в Украине – это война президента Путина. Это война, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает НАТО на протяжении многих лет, – поддерживает независимое суверенное государство в Европе", – подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг заявил, что страны НАТО дают советы, вооружение ВСУ и участвуют в их обучении

"Президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украины", — подчеркнул Столтенберг.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ждать Украине, Финляндии и Швеции от саммита НАТО . Министр обороны Украины Алексей Резников, рассказывая об итогах третьей встречи в формате "Рамштайн", отметил, что наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину; НАТО имеет самое большое единство в своей истории; Украина победит. Известно, что в конце июня состоится саммит НАТО в Мадриде, куда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. Демонстрирует ли НАТО супер-единство? Какие ожидания от саммита, намеченного на 29-30 июня?



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/NATOpress/status/1537420403693723648?s=20&t=-fvUE9NyPaXKgSX8GXJB6w
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!