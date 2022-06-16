Столтенберг ответил на слова Папы Римского о войне в Украине: подробности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за войну в Украине отвечает Владимир Путин. Такое заявление он сделал на брифинге после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов о заявлении Папы Римского Франциска.

Генеральный секретарь Североатлантического союза (фото из открытых источников)

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована". Комментируя слова понтифика, по просьбе журналистов, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине – это война Путина.

"Война в Украине – это война президента Путина. Это война, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает НАТО на протяжении многих лет, – поддерживает независимое суверенное государство в Европе", – подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг заявил, что страны НАТО дают советы, вооружение ВСУ и участвуют в их обучении

"Президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ждать Украине, Финляндии и Швеции от саммита НАТО . Министр обороны Украины Алексей Резников, рассказывая об итогах третьей встречи в формате "Рамштайн", отметил, что наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину; НАТО имеет самое большое единство в своей истории; Украина победит. Известно, что в конце июня состоится саммит НАТО в Мадриде, куда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. Демонстрирует ли НАТО супер-единство? Какие ожидания от саммита, намеченного на 29-30 июня?

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