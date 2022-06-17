Статус кандидата: сможет ли Украина выполнить требования ЕС и провести реформы

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз (ЕС). Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал главные условия, которые нужно выполнить Украине перед началом переговоров по вступлению в ЕС. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные условия, а также – какие из них будет выполнить сложнее всего.

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Принимая из рук Еврокомиссии кандидатство в члены ЕС, мы берем на себя серьезные обязательства

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:



"Если говорить о том, что описано в Телеграмм-канале Ермака, то практически всё сводится к антикоррупционной борьбе. Главные позиции, которые приблизят наше членство в ЕС, относятся к формированию Конституционного суда, органов юстиции, Высшей Рады Юстиции, функционирования независимой судебной системы. По большому счету, это второй заход в большую судебную реформу и антикоррупционную политику".



По словам эксперта, основные претензии со стороны европейских политиков и руководства ЕС к украинской власти касались именно борьбы с коррупцией. Точнее – ее имитации.



"В Европе понимали, что все так называемые дела, задержания, аресты активов имели бутафорный характер. Большинство дел не доходили до суда, а если и доходили, то не завершались приговорами с реальными сроками. Большинство чиновников, задержанных за коррупционные деяния, не были посажены. Судебная система, органы правосудия, правоохранительные органы, прокуратура – фактически торговали делами. Подбор судей, управление судебной системой в ручном режиме – большой соблазн, который был и до Януковича, и во время его правления (что обеспечивал Портнов), и после. У Порошенко этим занималась специальная команда, работающая в Администрации президента. Потом, уже в Офисе президента Зеленского, тем же занималась команда Татарова и всё того же Портнова", – отмечает Виталий Кулик.



Всё это, по его словам, свидетельствует, что во все времена в Украине президент и его команда пытались в ручном режиме управлять судебной системой. Соответственно, чистота эксперимента по реформе судебной системы и антикоррупционной политике наталкивалась на то, что власть (а именно – Банковая) постоянно пыталась нарушить правила, обойти их, сфальсифицировать результаты. Что способствовало воспроизведению коррупции в судебной системе и антикоррупционных органах.



"В итоге сама архитектура антикоррупционных институций во главе с НАБУ была выстроена так, что они занимались перетягиванием каната между собой, а не борьбой с коррупцией. Мы получили много антикоррупционных органов с чрезвычайно малым КПД. Основная их часть попросту обслуживала НАБУ, тогда как они должны были стать равноценными партнерами", – поясняет Виталий Кулик.



Как следствие, продолжает он, мы видели выпячивание НАБУ и заслуг бюро, попытки лоббирования на Западе вместо того, чтобы это был консенсус, работающий на результат.



"Поэтому требования для нашей дальнейшей евроинтеграции являются обоснованными. И не такими легкими для выполнения, несмотря на то, что у ряда украинских политиков есть розовые очки по этому поводу. У меня сомнения по поводу выполнения в полном объеме эти обязательств. Потому что эта власть, как и предыдущая, даже в условиях войны не устояла от соблазна контролировать судебную систему, антикоррупционную борьбу в ручном режиме. Карать одних и миловать других, закрывая глаза на их преступления. Политическое влияние на судебную систему – огромно, никуда не делось. Более того, сама судебная система становится способом выяснения отношений между разными политическими группировками", – акцентирует эксперт.



Он переживает: не попытается ли, дав обязательства выполнить эти условия, украинская власть – потом, после победы или после того как мы войдем в ситуацию реализации указанных позиций – снова имитировать или переигрывать, как это было ранее. Когда мы давали обещание реформировать Конституционный суд, Высшую Раду Юстиции, а потом отказывались от них, манипулировали ими.

"Естественно, это вызывало раздражение и недоверие к украинской власти со стороны наших западных партнеров. И становилось, в том числе, предметом спекуляций разнообразных "соросят". Поводом к созданию проблем для получения коалиции в поддержку Украины в борьбе с Россией, – подчеркивает Виталий Кулик. – И сейчас, подписываясь под этими условиями, принимая из рук Еврокомиссии кандидатство в члены ЕС, мы берем на себя серьезные обязательства. И если кто-то на Банковой думает, что можно будет потом разыграть партнеров, что-то недоделать – то это непонимание того, что мы таким образом можем никогда не получить собственно членства в Евросоюзе. Как это произошло с Турцией, имеющей статус кандидата с 1999 года".



Кроме того, отмечает эксперт, когда мы говорим о выполнении этих обязательств, надо понимать, что есть внутренняя, крайне сложная повестка. Включая решения, направленные на укрепление внутриполитической стабильности в условиях военных действий (или сохранение опасности их возобновления даже после достижения мира), на повышение безопасности для Украины – предусматривают концентрацию в руках власти определенных ресурсов (в том числе в вопросах правосудия и правоохранительных органов).



"То есть, нам важно не потерять управляемость и эффективность системы, – поясняет Виталий Кулик. – Не лишиться возможности обязательного наказания преступников в наших специфических условиях. А такое может быть, если мы пойдем реализовывать все обязательства – по букве. И эта вилка между имитацией и бездумной реализацией обязательств – настоящий вызов для нашей власти".



Реализовать требования ЄС для нынешней властей будет проблематично

Заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что наша страна демонстрирует верховенство права это не более чем голословное заявление европейского политика, который далёк от понимания реальной ситуации – и не знает о "телефоном праве", которое процветает в Украине. Так считает адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь.



"Что касается части из озвученных шагов, которые еще следует пройти, то, с моей точки зрения, реализовать их для нынешней властей будет проблематично. Ведь ранее ее представители хотели всё забрать "под себя". В частности, чтобы новый директор НАБУ назначался по решению президента, – напоминает эксперт. – Будет проблема с назначением судей Конституционного суда, так как текущее законодательство не позволяет это делать, как того хочет Офис Зеленского (а хочет он, чтобы там было как можно больше подконтрольных им судей)".



Денис Бондарь напоминает, что никак не заработает Высшая Квалификационная комиссия судей, конфликт вокруг формирования которой начался с момента прихода Зеленского к власти (когда он и "слуги" хотели в ручном режиме назначат судей, а как следствие – иметь "решающий голос" в нужных решениях судах).



Что касается FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), то финмониторинг в нашей стране, по мнению Дениса Бондаря, с начала деятельности Гетманцева (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы), уже превзошел европейский стандарты и был имплементирован в самой извращенной форме.



"Тут нашей власти надо отдать "должное", – иронизирует эксперт, – ограничивать свободу, ухудшать жизнь и "закручивать гайки" простым гражданам она умеет".



Что касается остальных пунктов (приближения нашего законодательства к европейскому, имплементации некоторых обязательных нормативных актов, которые будут сужать полномочия действующей власти), то с этим могут также быть проблемы, прогнозирует Денис Бондарь. По его мнению, власть в Украине традиционно демонстрирует, что хочет руководить процессами единолично – и как можно дольше.

"Кстати, начинать имплементирвать эти необходимые для евроинтеграции Украины законодательные нормы "слуги" могли сразу, как пришли к власти – еще в 2019 году. Однако они предпочли заниматься ужесточением финмониторинга, ухудшением инвестиционной привлекательности Украины, тотальными атаками на бизнес. То есть, выбрали перераспределение средств через бюджет, "схематоз", нежели – стать ближе к Европейскому Союзу. Очень бы не хотелось, чтобы история повторилась", – признался Денис Бондарь.

Формально выполнить требования можно быстро, но кто и как будет это оценивать

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что все эти "условия" не имеют ни малейшего отношения к членству в ЕС.



"Таких требований не предъявляли ни к одному кандидату, так как формально их реализовать можно за сутки. И ровным счётом от такой "реализации" ничего не поменяется. Мало того, ни в одной европейской стране такой термин как "целомудрие/невинность" (это дословно перевод понятия "доброчесність"), не используется в юриспруденции. Потому как несёт массу коннотаций, связанных исключительно с индивидуальными оценочными суждениями", – аргументирует Юрий Гаврилечко.



Так что, продолжает он, данные "условия" больше похожи на попытку ЕС сделать всё возможное, чтобы отказаться от своих обязательств и переложить ответственность за это на Украину.



"Членство в ЕС нам нужно сейчас, а реформа правоохранительных органов во время войны — это нонсенс, – подчеркивает эксперт. – Нет ни одного государства в мире, которое бы могло похвастать подобным. Это условие выполнимо только формально. На бумаге. Так что, акцентирую, выполнить это всё можно буквально завтра. Вопрос в том – кто и как будет оценивать выполненное".

Как сообщал портал "Комментарии", Еврокомиссия предоставила рекомендации для статуса кандидата не только Украине.

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