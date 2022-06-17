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Еврокомиссия предоставила рекомендации для статуса кандидата не только Украине

Вместе с Украиной, такой статус может получить и Молдова

сегодня, 13:51
Автор:

Козлова Альбіна
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17 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что комиссия рекомендует предоставить статус кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдове.

Еврокомиссия предоставила рекомендации для статуса кандидата не только Украине

Фото Фейсбук

По ее словам, Украина уже внедрила большинство правил норм и стандартов Евросоюза. Остается осуществить реформы в сферах верховенства права по ограничению влияния олигархов на политику, ввести действенные инструменты борьбы с коррупцией.

"Комиссия рекомендует Европейскому совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ", – заявила Урсула фон дер Ляен на брифинге.

"Украинцы готовы умирать за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой. Мы также рекомендуем предоставить Молдове статус кандидата, понимая, что страна будет проводить реформы. Молдова находится на настоящем прореформаторском, антикоррупционном и европейском пути. Впереди еще длинный путь. Но мы верим, что она имеет потенциал, чтобы соответствовать критериям", – написала она в Твиттер.

Что касается решения в отношении Грузии, то вывод комиссии следующий:

"Теперь Грузия должна политически объединиться, чтобы составить четкий путь к структурным реформам и ЕС. Поэтому мы рекомендуем Грузии предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", — добавила глава Еврокомиссии.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, в случае принятия Евросоветом решения о предоставлении статуса кандидата для нашей страны ускорится процесс включения нашей экономики во внутренний рынок ЕС. Украина сможет вместе с государствами Союза формировать общие энергетический и цифровой рынки. Для нашей экономики это также означает либерализацию торговли, развитие транспортной сферы, восстановление после войны по европейским стандартам.
Портал "Комментарии" сообщал , что эксперты рассказали, чего ждать Украине, Финляндии и Швеции от саммита НАТО.



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Источник: https://twitter.com/vonderleyen
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