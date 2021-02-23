logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.02.2021

BTC/USD

48437.40

ETH/USD

1524.84

LTC/USD

181.12

НБУ 23.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Бывший украинский министр хочет стать президентом ЛДНР
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший украинский министр хочет стать президентом ЛДНР

Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко готов стать главой украинских оккупированных территорий

сегодня, 09:15
Автор:

Кириєнко Анна

Бывший министр внутренних дел Украины, работавший во время президентства Виктора Януковича, Виталий Захарченко сообщил, что хочет возглавить "ДНР" и "ЛНР" после их "объединения". Об этом сообщает пропагандистское издание "Новости Донбасса".

Бывший украинский министр хочет стать президентом ЛДНР

Захарченко планирует стать президентом украинских оккупированных территорий. Фото: media.slovoidilo.ua

"Если так вопрос будет стоять, и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов", — заверил бывший министр.

Однако Виталий Захарченко не смог ответить конкретно, готов ли он к прозрачным и честным выборам.

Напомним, что Виталия Захарченко обвиняют в массовых убийствах участников Евромайдана. Отставка Захарченко с поста министра внутренних дел и расследование его деятельности были одними из главных требований евромайдановцев и оппозиционных политических партий.

С 2014-го года бывший министр находится в розыске СБУ. Сейчас он скрывается от правосудия.

Напомним, что Дмитрий Кулеба рассказал, по какому сценарию в отношении оккупированных территорий действует украинская власть. По словам Дмитрия Кулебы, украинская верхушка продолжает придерживаться первого сценария реинтеграции Донбасса. Он состоит в попытке мирно урегулировать ситуацию. Какой сценарий существует еще, читайте в нашем материале.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что новая администрация президента США Джо Байдена может сделать большой вклад для деоккупации Крыму.  Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Чем же могут помочь американские власти, читайте в нашем материале.

Читайте почему Петр Порошенко считает, что "Слуги народа" подготовили очередную атаку на закон о языке.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://novosti.dn.ua/news/309009-ehks-glava-mvd-ukrayny-zakharchenko-zayavyl-o-gotovnosty-vozglavyt-donbass-v-sluchae-obedynenyya-l/dnr
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ