Бывший украинский министр хочет стать президентом ЛДНР

Бывший министр внутренних дел Украины, работавший во время президентства Виктора Януковича, Виталий Захарченко сообщил, что хочет возглавить "ДНР" и "ЛНР" после их "объединения". Об этом сообщает пропагандистское издание "Новости Донбасса".

Захарченко планирует стать президентом украинских оккупированных территорий. Фото: media.slovoidilo.ua

"Если так вопрос будет стоять, и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов", — заверил бывший министр.

Однако Виталий Захарченко не смог ответить конкретно, готов ли он к прозрачным и честным выборам.

Напомним, что Виталия Захарченко обвиняют в массовых убийствах участников Евромайдана. Отставка Захарченко с поста министра внутренних дел и расследование его деятельности были одними из главных требований евромайдановцев и оппозиционных политических партий.

С 2014-го года бывший министр находится в розыске СБУ. Сейчас он скрывается от правосудия.

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