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Главная Новости Политика внешняя политика Сергей Лещенко задекларировал огромную зарплату за январь
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Сергей Лещенко задекларировал огромную зарплату за январь

Сумма очень внушительная

сегодня, 15:00
Автор:

Гриниченко Дима

Один из членов наблюдательного совета "Укрзализныци" и бывший народный депутат Сергей Лещенко задекларировал свою зарплату за январь 2021 года. В первый месяц нового года он заработал более 300 тысяч гривен. Об этом стало известно из официальной декларации Лещенко.

Сергей Лещенко задекларировал огромную зарплату за январь

Лещенко. Фото: Liga

На должности члена наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Лещенко в январе 2021 года заработал 332 тысячи гривен.

До прихода в политику Лещенко работал заместителем главного редактора издания "Украинская правда" с 2002 по 2014 год. 

На досрочных парламентских выборах в 2014 года попал в Раду от партии "Блок Петра Порошенко". В Парламенте Лещенко был членом комитета по вопросам противодействия коррупции.

В 2015 году был автором законопроекта, который отменял обязательно согласование текста интервью с самим интервьюируемым, что Лещенко называл элементом цензуры.

В 2016 году Лещенко сделал заявление о том, что не против стать президентом Украины. В 2018 году попал в российский санкционный список. 

Со временем стал жестко критиковать пятого президента Украины Петра Порошенко, и в феврале 2019 года вместе со Светланой Залищук и Мустафой Найемом подал заявление о выходе из парламентской фракции "Блока Петра Порошенко".

Во время президентской и парламентской кампании 2019 года активно поддерживал команду Владимира Зеленского и партию "Слуга народа", был участником встречи кандидата в президенты Зеленского с бизнес-сообществом. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет новая стратегия США по вопросу Донбасса.

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Источник: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_2e5bfc05-4fa0-4561-8bcc-84d1e4116790
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