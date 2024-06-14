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Стало известно, сколько стран и на каком уровне будут представлены на саммите мира в Швейцарии

Большинство стран будут представлены на саммите мира на самом высоком уровне

сегодня, 21:53
Автор:
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Марьян Ощановский
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Из 92 государств, которые примут участие в Глобальном саммите мира, 57 будут представлены президентами, вице-президентами или главами правительств.

Стало известно, сколько стран и на каком уровне будут представлены на саммите мира в Швейцарии

Швейцарский саммит мира начнется 15 июня. Фото из открытых источников

Как сообщило правительство Швейцарии, еще 29 государств будут представлены на министерском уровне – в основном глав МИД.

Сообщается, что 6 стран направят послов: Индонезия, Израиль, ОАЭ, Южная Африка, Филиппины и Бразилия. Индия будет представлена секретарем МИД.

В конференции также примет участие Саудовская Аравия, представленная главой МИД.

При этом на саммите не будет представителя Китая.

Из международных организаций в Швейцарии будут представлены Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств, ключевые институты ЕС (Европейский совет, Европейская комиссия, Европейский парламент), а ООН и Вселенский патриархат будут на саммите в статусе наблюдателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано на 10 лет. Соглашение безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет также могут быть мобилизованы, хотя новый закон предусматривает мобилизацию военнообязанных, которым исполнилось 25 лет. "Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период", — рассказала адвокат Ольга Леонтьева.



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Источник: https://www.admin.ch/gov/en/start.html
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