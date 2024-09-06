Стало известно с кем новый глава МИД Украины провел первые телефонные переговоры

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первые телефонные переговоры после назначения на должность, что произошло накануне. Как передает портал "Комментарии", об этом Сибига написал в X (Twitter).

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Первым партнером Сибиги в телефонных переговорах стал глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Сегодня утром я провел свой первый телефонный разговор как министр иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским, чтобы подтвердить украинско-польское стратегическое партнерство и добрососедские отношения", – написал глава украинского МИД.

По его словам, "Украина и Польша имеют общего врага и общую цель – сохранить наши двусторонние связи крепкими". Он добавил, что разговор проходил на польском "в знак уважения".

"Я с нетерпением жду возможности вскоре поздравить моего польского коллегу в Киеве. Я поблагодарил Польшу за поддержку Украины, проинформировал министра Сикорского о ситуации на фронте и подчеркнул важность дальнейшего укрепления обороноспособности Украины", – добавил Сибига.

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Выступая во время обсуждения своего назначения, он заявил, что более 7,5 миллиона украинцев находятся за пределами страны.

"Мы максимально упростим процедуру предоставления консульских услуг. Уже внедрена система 'электронный консул'. Планируем расширить сеть консульских учреждений и повысить качество услуг", — отметил Сибига.

Министр также подчеркнул, что для достижения победы необходимо как современное оружие, так и эффективная внешняя политика.

"Наши действия должны быть быстрыми", — подчеркнул он.



