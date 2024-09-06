Стало известно с кем новый глава МИД Украины провел первые телефонные переговоры

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Кравцев Сергей
Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первые телефонные переговоры после назначения на должность, что произошло накануне. Как передает портал "Комментарии", об этом Сибига написал в X (Twitter).
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Первым партнером Сибиги в телефонных переговорах стал глава польского МИД Радослав Сикорский.
По его словам, "Украина и Польша имеют общего врага и общую цель – сохранить наши двусторонние связи крепкими". Он добавил, что разговор проходил на польском "в знак уважения".
Читайте также на портале "Комментарии" — новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообещал существенно изменить подход государства к поддержке украинцев за границей.
Выступая во время обсуждения своего назначения, он заявил, что более 7,5 миллиона украинцев находятся за пределами страны.
Министр также подчеркнул, что для достижения победы необходимо как современное оружие, так и эффективная внешняя политика.
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