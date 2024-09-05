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Новый глава МИД Украины обещает серьезно изменить политику по отношению к украинцам за рубежом: о чем идет речь

По словам Сибиги, для большой победы нужно как дальнобойное оружие, так и дальновидная внешняя политика.

сегодня, 19:57
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Лиля Воробьева

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообещал существенно изменить подход государства к поддержке украинцев за границей.

Новый глава МИД Украины обещает серьезно изменить политику по отношению к украинцам за рубежом: о чем идет речь

Андрей Сибига (фото из открытых источников)

Выступая во время обсуждения своего назначения, он заявил, что более 7,5 миллиона украинцев находятся за пределами страны. "Мы максимально упростим процедуру предоставления консульских услуг. Уже внедрена система 'электронный консул'. Планируем расширить сеть консульских учреждений и повысить качество услуг", — отметил Сибига.

Министр также подчеркнул, что для достижения победы необходимо как современное оружие, так и эффективная внешняя политика. "Наши действия должны быть быстрыми", — подчеркнул он.

Сибига добавил, что дипломатия должна быть не только реактивной, но и продуманной, системной и сильной. "Мерилом эффективности каждого руководителя загранучреждений станет результат, а не самопиар или публикации в соцсетях", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на решении каких вопросов сосредоточится новый глава МИД Сибига . Андрей Сибига, которого и комитет иностранных дел и вся Верховная Рада сегодня утвердили и назначили министром иностранных дел – крутой профессионал, заявил нардеп Богдан Яременко.

Яременко утверждает, что Сибига с энтузиазмом говорил и о стратегических вещах, и мало известные в целом вещи, как потребность изменить закон о международных договорах, о "ликвидации" всей договорной базы с РФ, Беларусью и СНГ одним правовым "ударом" (решением), потому что мы топчемся над этим ежедневно уже два с половиной года, и о внедрении в дипломатическом протоколе и церемониале украинских традиций и элементов.



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