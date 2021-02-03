Вероятность новой коалиции: как и зачем США влияет на «слуг народа»

Ряд ресурсов распространяет информацию, что "слуги" получили от западных партнеров ценные указания (ЦУ) — формировать коалицию из 300+ голосов, чтобы иметь возможность менять Конституцию в ракурсе выполнения Минских соглашений и подвижек по Донбассу. Есть предположение, что на таких условиях США могут войти в процесс переговоров по урегулированию конфликта. Насколько такая ситуация реальна? Есть ли шансы собрать такую – пусть даже неофициальную – коалицию? Что могут принять – и к чему это может привести? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

В "Слуге народа" могут готовить прозападную коалицию. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Теоретически временная и ситуативная коалиция возможна"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко считает, что информация о неких ЦУ от западных партнеров украинским нардепам вызывает сомнения.

"Как вы себе это представляете? В Раде – множество разных течений и групп. Даже внутри фракции "Слуга народа". Невозможна ситуация, когда все "слуги" получают ЦУ. Скорее – кто-то из руководства получает рекомендацию от кого-то поработать в определенном направлении. И то – через неофициальные каналы. Иначе – дипломатический скандал", — поясняет Андрей Еременко.

Говоря о вероятной расширенной коалиции, он напомнил, что уже обсуждается возможность привлечения туда Юлии Тимошенко с "Батькивщиной".

"История с прекращение работы медведчуковских каналов позволяет создать почву для появления у СН союзников в лице "Евросолидарности" и "Голоса". Могут подтянуться также депутатские группы "Доверие", "За будущее". Так что теоретически временная и ситуативная коалиция возможна. Но именно – временная и ситуативная. Под принятие каких-то конкретных, понятных всем решений", — отмечает Андрей Еременко.

По его мнению, какие бы изменения Украина не вносила в Конституцию в ракурсе Донбасса, Россия будет продолжать давить, не прекращая обстрелы. А потому идти на уступки агрессору нельзя, уверен эксперт.

"Пойдем на условия Кремля — она будет лишь усиливать давление. В нынешней ситуации менять Конституцию, прописывая там "особый статус" ОРДЛО или еще какие-то моменты – нельзя. Если будет передача границы Украине под контролем определенных сил, то – возможно. Но очевидно, что никакой широкой автономии, как хотел бы Кремль, эти территории не получат. Никаких своих правоохранительных органов и так далее… К тому же, сейчас Россия куда слабее, чем была в 2014-м и 2015-м, когда вынудила Украину подписать, по сути, "почетную капитуляцию" в виде Минских соглашений. Тогда мы иначе не могли. Сейчас ситуация изменилась. Украина с трудом, но реформируется. У нас есть мощные союзники. А в РФ — внутренние протесты, невменяемое руководство со своими дворцами, падение экономики, и санкции сказались, и корона-кризис. Мы в более сильной позиции. И не должны прогибаться под "хотелки" Кремля", — резюмирует Андрей Еременко.

"Прозападное крыло "слуг" тяготеет и мечтает о такой расширенной коалиции"

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк признался, что ему сложно представить коалицию размером с конституционное большинство.

"Дело в том, что "слуги" и так фрагментированы. Сейчас вообще стоит вопрос сохранения того, что есть. Очевидно, что прозападное крыло "слуг" тяготеет и мечтает о такой расширенной коалиции. Но вряд ли им удастся найти 300 голосов, поскольку уже сейчас понятно — единства нет даже во фракции", — отмечает Тарас Семенюк.

По его мнению, даже если потенциально удастся собрать 300 голосов для внесения изменений в Конституцию под "кейс Донбасса", вряд это станет залогом стабильности в государстве.

"Слишком большая пропасть между идеологиями: прозападной — с одной стороны и пророссийской – с другой. К тому же, даже условная прозападная коалиция в нашей Раде соблазнит США приобщиться к тому же нормандскому формату. США не будут так подставлять Германию и Францию. Ведь это будет означать, что эти страны не справились с урегулированием российско-украинского конфликта, а это — репутационные риски", — подчеркивает Тарас Семенюк.

Напомним, аналитик рассказал, какие три группы влияния есть на Банковой.

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