Вероятность новой коалиции: как и зачем США влияет на «слуг народа»

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Ряд ресурсов распространяет информацию, что
"слуги" получили от западных партнеров ценные указания (ЦУ) — формировать
коалицию из 300+ голосов, чтобы иметь возможность менять Конституцию в ракурсе
выполнения Минских соглашений и подвижек по Донбассу. Есть предположение, что
на таких условиях США могут войти в процесс переговоров по урегулированию
конфликта. Насколько такая ситуация реальна? Есть ли шансы собрать такую –
пусть даже неофициальную – коалицию? Что могут принять – и к чему это может
привести? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.
В "Слуге народа" могут готовить прозападную коалицию. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт, основатель
социологической компании Active Group Андрей Еременко считает, что информация о
неких ЦУ от западных партнеров украинским нардепам вызывает сомнения.
"Как вы себе это представляете? В Раде –
множество разных течений и групп. Даже внутри фракции "Слуга народа".
Невозможна ситуация, когда все "слуги" получают ЦУ. Скорее – кто-то из
руководства получает рекомендацию от кого-то поработать в определенном
направлении. И то – через неофициальные каналы. Иначе – дипломатический
скандал", — поясняет Андрей Еременко.
Говоря о вероятной расширенной коалиции, он
напомнил, что уже обсуждается возможность привлечения туда Юлии Тимошенко с
"Батькивщиной".
"История с прекращение работы медведчуковских
каналов позволяет создать почву для появления у СН союзников в лице
"Евросолидарности" и "Голоса". Могут подтянуться также депутатские группы
"Доверие", "За будущее". Так что теоретически временная и ситуативная коалиция
возможна. Но именно – временная и ситуативная. Под принятие каких-то
конкретных, понятных всем решений", — отмечает Андрей Еременко.
По его мнению, какие бы изменения Украина не вносила в Конституцию в ракурсе Донбасса, Россия будет продолжать давить, не
прекращая обстрелы. А потому идти на уступки агрессору нельзя, уверен эксперт.
"Пойдем на условия Кремля — она будет лишь
усиливать давление. В нынешней ситуации менять Конституцию, прописывая там
"особый статус" ОРДЛО или еще какие-то моменты – нельзя. Если будет передача
границы Украине под контролем определенных сил, то – возможно. Но очевидно, что
никакой широкой автономии, как хотел бы Кремль, эти территории не получат.
Никаких своих правоохранительных органов и так далее… К тому же, сейчас Россия
куда слабее, чем была в 2014-м и 2015-м, когда вынудила Украину подписать, по
сути, "почетную капитуляцию" в виде Минских соглашений. Тогда мы иначе не
могли. Сейчас ситуация изменилась. Украина с трудом, но реформируется. У нас
есть мощные союзники. А в РФ — внутренние протесты, невменяемое руководство со
своими дворцами, падение экономики, и санкции сказались, и корона-кризис. Мы в
более сильной позиции. И не должны прогибаться под "хотелки" Кремля", —
резюмирует Андрей Еременко.
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro
Тарас Семенюк признался, что ему сложно представить коалицию размером с
конституционное большинство.
"Дело в том, что "слуги" и так
фрагментированы. Сейчас вообще стоит вопрос сохранения того, что есть.
Очевидно, что прозападное крыло "слуг" тяготеет и мечтает о такой расширенной
коалиции. Но вряд ли им удастся найти 300 голосов, поскольку уже сейчас понятно
— единства нет даже во фракции", — отмечает Тарас Семенюк.
По его мнению, даже если потенциально удастся
собрать 300 голосов для внесения изменений в Конституцию под "кейс Донбасса",
вряд это станет залогом стабильности в государстве.
"Слишком большая пропасть между идеологиями:
прозападной — с одной стороны и пророссийской – с другой. К тому же, даже
условная прозападная коалиция в нашей Раде соблазнит США приобщиться к тому же
нормандскому формату. США не будут так подставлять Германию и Францию. Ведь это
будет означать, что эти страны не справились с урегулированием
российско-украинского конфликта, а это — репутационные риски", — подчеркивает
Тарас Семенюк.
Напомним, аналитик рассказал, какие три
группы влияния есть на Банковой.
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