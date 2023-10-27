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Стало известно, почему Израиль принял решение о "расширении наземной операции" в Газе

ХАМАС отказался идти на уступки по важному пункту тайных переговоров

27 октября 2023, 22:49
Автор:
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Константин Куликов
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Израильские чиновники утверждают, что решение о расширении наземной операции в Газе было принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Об этом, как сообщают "Комментарии", передал портал Axios. Он сослался на двух анонимных сотрудников, знакомых с ситуацией, сообщают "Комментарии".

Стало известно, почему Израиль принял решение о "расширении наземной операции" в Газе

Израильские танки идут к Газе

Тайные переговоры проходили в Катаре.


Сегодня стало известно, что Израиль предлагал ХАМАС перемирие в обмен на освобождение заложников. ХАМАС в свою очередь требовал более длительной отсрочки боевых действий и освобождения палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Решение о расширении наземных операций в секторе Газа было принято вчера вечером израильским военным кабинетом вместе с премьер-министром Нетаньяху после сообщений дипломатов о том, что переговоры об освобождении захваченных заложников зашли в тупик.

Описывая сегодняшнюю военную операцию, Израиль избегает формулировки "наземная операция в Газе". Вместо этого он говорит о "расширении наземной операции".

"В последние часы мы усилили атаки в Газе. ВВС широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Продолжая наступательные действия, которые мы проводили в последние дни, сухопутные войска сегодня вечером расширяют наземные операции", — заявил официальный представитель ЦАХАЛ  Даниэль Хагари. 

Тем временем, союзник России поддержал создание нового государства. Глава Белоруси прокомментировал ближневосточный кризис, с которого "может начаться мировая война".

А перед боем состоялась церемония взвешивания Фьюри – Нганну: кто тяжелее.   



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Обсуждения

Ігор

27 октября 2023, 21:58

Терористичний Ізраїль тримає в своїх концтаборах Бухенвальдах тисячі героїв палестинців. Зате коли араби починають відстоювати свою гідність піднімає вереск "він перший напав". Побачимо чи вистачить у арабів рішучості відстоювати свої права чи ще будуть терпіти знущання. Зараз чи потім але на жертви арабам піти прийдеться іншого шляху немає зашморг нацистів можна розірвати тільки силою.


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