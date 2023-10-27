Стало известно, почему Израиль принял решение о "расширении наземной операции" в Газе

Израильские чиновники утверждают, что решение о расширении наземной операции в Газе было принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Об этом, как сообщают "Комментарии", передал портал Axios. Он сослался на двух анонимных сотрудников, знакомых с ситуацией, сообщают "Комментарии".

Израильские танки идут к Газе

Тайные переговоры проходили в Катаре.

Сегодня стало известно, что Израиль предлагал ХАМАС перемирие в обмен на освобождение заложников. ХАМАС в свою очередь требовал более длительной отсрочки боевых действий и освобождения палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Решение о расширении наземных операций в секторе Газа было принято вчера вечером израильским военным кабинетом вместе с премьер-министром Нетаньяху после сообщений дипломатов о том, что переговоры об освобождении захваченных заложников зашли в тупик.

Описывая сегодняшнюю военную операцию, Израиль избегает формулировки "наземная операция в Газе". Вместо этого он говорит о "расширении наземной операции".

"В последние часы мы усилили атаки в Газе. ВВС широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Продолжая наступательные действия, которые мы проводили в последние дни, сухопутные войска сегодня вечером расширяют наземные операции", — заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.



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