Оффшорный скандал: эксперты обратили внимание на главное отличие Порошенко и Зеленского

Фильм-расследование "Слідство.Инфо" о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Офшор 95" вызвал настоящий резонанс в сети. Как передает издание "Комментарии", экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук увидел важный момент в этой новости, о чем сообщил у себя в Facebook.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

По словам эксперта, здесь стоит прочувствовать разницу. В историях с расследованием "Слідство.Інфо" оффшорных схем, связанных с президентами Порошенко и Зеленским есть два принципиальных отличия. Первое – против Петра Порошенко Дмитрием Гнапом было использовано дрянное манипулирование. Второе – никакого движения денежных средств и оснований для обвинений господина Порошенко в неуплате налогов не было.

"В то же время в расследовании по оффшорам Зеленского и его бизнес-партнеров говорится о неуплате ими налогов и участии в "отмывании" денег, похищенных из "ПриватБанка" господином Коломойским", – подчеркнул экономист.

Поделился своим мнением порталу "Комментарии" и политический эксперт Павел Нусс. Он отметил, вот и получается, что на оффшорах Порошенко не было ни одного движения денежных средств, а простой парень из народа Зеленский тупо уклонялся от уплаты налогов. Да еще и жил в роскоши на украденные из-за "ПриватБанка" Игорем Коломойским деньги.

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