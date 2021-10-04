Черновил: во время выступления Порошенко в Верховной Раде произошел странный конфуз

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Кравцев Сергей
Сегодня во время выступления Петра Порошенко на Согласительном Совете в Верховной Раде произошел странный конфуз. Речь пятого президента заставила оживиться "слуг народа". Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказывает у себя в Facebook политолог и политический обозреватель Тарас Черновил.
Петр Порошенко. Фото: Украинская правда
Политолог отмечает, сначала лидер "Европейской Солидарности" говорил о ряде кризисных явлений, к которым привели Украину президент Зеленский со своими "слугами", а лидеры "слуг", среди которых председатели комитетов, спокойно дремали, переваривая сытный "конец эпохи бедности" в отдельно взятом отеле Трускавца. Но только Порошенко перешел ко второй части выступления к теме разоблачения оффшоров, как началась странная метаморфоза.
Он добавил, судя по реакции "слуг народа" в Офисе президента таки очень серьезно отнеслись к тому, что в основных изданиях мира начали обсуждать коррупцию президента и его окружения. Там поняли, что даже не заметили, как пересекли границу, за которой уже пропасть обструкции и неотвратимость наказания.
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