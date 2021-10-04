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Черновил: во время выступления Порошенко в Верховной Раде произошел странный конфуз

"Слуги народа" возмутились, когда услышали речи об оффшорах

сегодня, 17:39
Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня во время выступления Петра Порошенко на Согласительном Совете в Верховной Раде произошел странный конфуз. Речь пятого президента заставила оживиться "слуг народа". Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказывает у себя в Facebook политолог и политический обозреватель Тарас Черновил.

Черновил: во время выступления Порошенко в Верховной Раде произошел странный конфуз

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

Политолог отмечает, сначала лидер "Европейской Солидарности" говорил о ряде кризисных явлений, к которым привели Украину президент Зеленский со своими "слугами", а лидеры "слуг", среди которых председатели комитетов, спокойно дремали, переваривая сытный "конец эпохи бедности" в отдельно взятом отеле Трускавца. Но только Порошенко перешел ко второй части выступления к теме разоблачения оффшоров, как началась странная метаморфоза. 

"Упитанные слуги вдруг начали злобно мычать, а потом срываться со своих мест и бежать из зала. Не все, но самые лояльные преимущественно скрылись. И еще других дергали, чтобы те не оставались. Регулярно имею возможность вспоминать, как когда-то в районной гостинице зашел затемно в номер, включил свет, а тараканы вплоть зашелестели по углам и щелям...", – написал Тарас Черновил.

Он добавил, судя по реакции "слуг народа" в Офисе президента таки очень серьезно отнеслись к тому, что в основных изданиях мира начали обсуждать коррупцию президента и его окружения. Там поняли, что даже не заметили, как пересекли границу, за которой уже пропасть обструкции и неотвратимость наказания. 

"А бегство с Согласительного Совета таки смешно выглядело", – резюмировал политолог.

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1516724882025369&id=100010636159003
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