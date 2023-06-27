Стало известно, кто был готов оборонять Путина в Москве

Оборонять столицу России бросили курсантов военных училищ и полицию. Вместе с отрядами Росгвардии гарнизон Москвы составлял около десяти тысяч человек. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил сегодня президент Белоруси Александр Лукашенко, рассказывая о своей посреднической переговорной миссии между главарем ЧВК "Вагнер" и президентом РФ Владимиром Путином.

Московский Кремль

"Путин мне уже вечером сказал. Как в годы войны. "Даже курсантов мы всех вооружили, прочее, прочее, и милицию". Милиция была в резерве, полторы тысячи. То есть они собрали прилично — и в Кремле, и возле Кремля. Я думаю, это было тысяч десять обороняющихся", — заявил глава Белоруси.

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Кроме того, Лукашенко сейчас уверяет, что был готов перебросить бригаду военных из Белоруси для защиты Москвы.



- Ты как хочешь поступай, но на меня не обижайся — бригада подготовлена к переброске в Москву и, как в 41-м, мы будем защищать Москву, — якобы заявил Лукашенко в разговоре с Пригожиным. — Потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла по всей России, следующими будем мы.

Напомним, что, по словам Пригожина, у него под ружьем было 25 тысяч человек и еще столько же в резерве.



Фактически, глава Белоруси подтвердил сообщения российского телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, который специализируется на инсайтах силовых органов РФ, который 24 июня заявлял, что силовая база Кремля крайне ограничена.

"По данным источников ВЧК-ОГПУ, кроме крупиц ССО, росгвардейцев и полицейских на сдерживание армии наёмников отправляют срочников. Теперь юнцами не только закрывают бреши на границе в Белгородской, Брянской и Курской областях. Срочников хотят бросить на бои с ЧВК. Например, из 106-й гвардейской дивизии ВДВ из-под Тулы сегодня направили 200 военных в Москву, Ростов и Воронеж", — писали в ВЧК-ОГПУ.

Тем временем, Глава Росгвардии рассказал, почему ЧВК "Вагнер" не остановили по пути в Москву.

Данилов раскритиковал идеи Запада относительно переговоров Украины с РФ.

А Лукашенко рассказал, как его обложил матом Пригожин.