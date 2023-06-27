Лукашенко рассказал, как его обложил матом Пригожин

На встрече с белорусскими силовиками, куда также пригласили СМИ, глава Белоруси раскрыл подробности переговоров с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Александр Лукашенко, по его словам, сам предложил Путину позвонить Пригожину, на что глава РФ высказался скептично — главарь ЧВК "Вагнер" не был трубки. Об этом сообщают "Комментарии".

Евгений Пригожин

Но, по словам Лукашенко, Пригожин сразу ответил, когда его набрал глава Белоруси.

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"Путин меня предупреждал, что он не возьмет трубку — он мгновенно взял трубку, — не без самодовольства отмечает Александр Лукашенко. — Разговор. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд, минут тридцать, на матерном языке. Исключительно. Слов матерных, я потом уже проанализировал, было в десять раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился, и стал матерными словами мне рассказывать".

По словам Лукашенко, он, размышляя как начать переговоры, сделал скидку на то, что "ребята только с фронта", видевшие гибель своих однополчан — в "полубешенном состоянии". По мнению Лукашенко, командиры ЧВК "Вагнер" были "очень обижены" российскими властями и именно они, считает глава Белоруси, влияли на Пригожина.

"Ты убил кого-то из гражданских или военных, которые тебе не противостояли, — передает ход переговоров Лукашенко. — "Александр Григорович, я вам клянусь — мы никого не тронули. Мы заняли штаб. Вот я тут нахожусь". Это было очень важно, что они, зайдя в Ростов, никого не тронули".

Отметим, Лукашенко подтвердил, что Пригожин 27 июня приехал в республику. Здесь, по словам главы Белоруси, вагнеровцы будут обучать местные вооруженные силы.

Тем временем, Путин признал, что наемники "Вагнера" финансировались из государственного бюджета России.

А Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну.