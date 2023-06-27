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Лукашенко рассказал, как его обложил матом Пригожин

Глава Белоруси на встрече с силовиками рассказал подробности переговоров с мятежным главарем ЧВК "Вагнер"

сегодня, 17:02
Автор:
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Константин Куликов
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На встрече с белорусскими силовиками, куда также пригласили СМИ, глава Белоруси раскрыл подробности переговоров с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Александр Лукашенко, по его словам, сам предложил Путину позвонить Пригожину, на что глава РФ высказался скептично — главарь ЧВК "Вагнер" не был трубки. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко рассказал, как его обложил матом Пригожин

Евгений Пригожин

Но, по словам Лукашенко, Пригожин сразу ответил, когда его набрал глава Белоруси.


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"Путин меня предупреждал, что он не возьмет трубку — он мгновенно взял трубку, — не без самодовольства отмечает Александр Лукашенко. — Разговор. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд, минут тридцать, на матерном языке. Исключительно. Слов матерных, я потом уже проанализировал, было в десять раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился, и стал матерными словами мне рассказывать".

По словам Лукашенко, он, размышляя как начать переговоры, сделал скидку на то, что "ребята только с фронта", видевшие гибель своих однополчан — в "полубешенном состоянии". По мнению Лукашенко, командиры ЧВК "Вагнер" были "очень обижены" российскими властями и именно они, считает глава Белоруси, влияли на Пригожина.

"Ты убил кого-то из гражданских или военных, которые тебе не противостояли, — передает ход переговоров Лукашенко. — "Александр Григорович, я вам клянусь — мы никого не тронули. Мы заняли штаб. Вот я тут нахожусь". Это было очень важно, что они, зайдя в Ростов, никого не тронули".

Отметим, Лукашенко подтвердил, что Пригожин 27 июня приехал в республику. Здесь, по словам главы Белоруси, вагнеровцы будут обучать местные вооруженные силы.

Тем временем, Путин признал, что наемники "Вагнера" финансировались из государственного бюджета России.

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