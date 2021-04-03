В ТКГ рассказали, что будет в случае большой войны с Россией

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, что будет в случае масштабного наступления России на нашу страну. Об этом он сообщил в эфире канала "UkrLifeTv".

Боевики на Донбассе

По словам Арестовича, в случае нападения России на Украину будет очень много крови. Он отметил, что Украина будет отвечать на все потенциальные атаки страны-агрессора в полной мере, и это приведет к огромным потерям среди россиян.

Он сказал, что все планы и заявления российской стороны насчет большой войны с Украиной упираются в фактор того, что прольется очень много крови и это не понравится россиянам и Кремлю.

Спикер украинской делегации заявил, что украинская армия будет работать всеми возможными средствами, которые есть в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. До прихода в политику Арестович был известен как военный обозреватель, блогер, лектор, актер, офицер главного управления разведки и ветеран войны на Донбассе.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

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