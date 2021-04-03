logo
Русский Українська

BTC/USD

59735.75

ETH/USD

2115.31

LTC/USD

214.29

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В ТКГ рассказали, что будет в случае большой войны с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

В ТКГ рассказали, что будет в случае большой войны с Россией

Спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович рассказал о том, что будет в случае масштабного наступления России

сегодня, 16:25
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, что будет в случае масштабного наступления России на нашу страну. Об этом он сообщил в эфире канала "UkrLifeTv".

В ТКГ рассказали, что будет в случае большой войны с Россией

Боевики на Донбассе

По словам Арестовича, в случае нападения России на Украину будет очень много крови. Он отметил, что Украина будет отвечать на все потенциальные атаки страны-агрессора в полной мере, и это приведет к огромным потерям среди россиян.

Он сказал, что все планы и заявления российской стороны насчет большой войны с Украиной упираются в фактор того, что прольется очень много крови и это не понравится россиянам и Кремлю. 

Спикер украинской делегации заявил, что украинская армия будет работать всеми возможными средствами, которые есть в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. До прихода в политику Арестович был известен как военный обозреватель, блогер, лектор, актер, офицер главного управления разведки и ветеран войны на Донбассе.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в двух городах Украины ввели локдаун.

Читайте также об итогах последнего заседания СНБО Украины. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCxkdtxa54kQLRmmWaBH0K2w
Теги:
comments

Обусуждения

aleks

сегодня, 16:00

ребята, как только украинский солдат застрелит хоть одного русского солдата, через 10 минут Путин со своей армией будет в Киеве, - вы все и пикнуть не успеете, одно, что обосретесь по самые уши, если вас не пристрелят!

Вадим

сегодня, 15:57

Алексей Арестович я так понимаю вы сразу же на передовую

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ