В ТКГ рассказали, что будет в случае большой войны с Россией

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Гриниченко Дима
Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, что будет в случае масштабного наступления России на нашу страну. Об этом он сообщил в эфире канала "UkrLifeTv".
Боевики на Донбассе
По словам Арестовича, в случае нападения России на Украину будет очень много крови. Он отметил, что Украина будет отвечать на все потенциальные атаки страны-агрессора в полной мере, и это приведет к огромным потерям среди россиян.
Он сказал, что все планы и заявления российской стороны насчет большой войны с Украиной упираются в фактор того, что прольется очень много крови и это не понравится россиянам и Кремлю.
Спикер украинской делегации заявил, что украинская армия будет работать всеми возможными средствами, которые есть в распоряжении Вооруженных сил Украины.
Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. До прихода в политику Арестович был известен как военный обозреватель, блогер, лектор, актер, офицер главного управления разведки и ветеран войны на Донбассе.
С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в двух городах Украины ввели локдаун.
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aleks
сегодня, 16:00
ребята, как только украинский солдат застрелит хоть одного русского солдата, через 10 минут Путин со своей армией будет в Киеве, - вы все и пикнуть не успеете, одно, что обосретесь по самые уши, если вас не пристрелят!
Вадим
сегодня, 15:57
Алексей Арестович я так понимаю вы сразу же на передовую