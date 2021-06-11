Стало известно, когда Зеленский планирует ехать в США

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Ольга Чародий
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом ориентировочно в конце июля. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24".
Байден и Зеленский (фото из открытых источников)
Он также добавил, что кроме встречи Зеленского с Байденом, готовятся и другие мероприятия. Сейчас даты еще обсуждаются, но визит украинского лидера планируют сделать максимально результативным, считает Кулеба.
По его словам, украинская делегация будет очень большая, поскольку будут обсуждаться много вопросов.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, будет строиться диалог Байдена и европейских политиков во время визита американского президента. Прозвучит ли украинский вопрос из уст главы Белого Дома, читайте в нашем материале. Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что мы переоцениваем вопрос Украины во внешней политике США. По его мнению, украинский вопрос будет обсуждаться на саммитах США-ЕС, G7, НАТО только в контексте широкой дискуссии касательно европейской безопасности. И в конце турне Байдена, во время встречи с Путиным в Женеве 16 июня.
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