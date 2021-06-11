Стало известно, когда Зеленский планирует ехать в США

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом ориентировочно в конце июля. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24".

Байден и Зеленский (фото из открытых источников)

"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в США", — заявил Кулеба.

Он также добавил, что кроме встречи Зеленского с Байденом, готовятся и другие мероприятия. Сейчас даты еще обсуждаются, но визит украинского лидера планируют сделать максимально результативным, считает Кулеба.

"Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", — отметил глава МИД.

По его словам, украинская делегация будет очень большая, поскольку будут обсуждаться много вопросов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, будет строиться диалог Байдена и европейских политиков во время визита американского президента. Прозвучит ли украинский вопрос из уст главы Белого Дома, читайте в нашем материале. Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что мы переоцениваем вопрос Украины во внешней политике США. По его мнению, украинский вопрос будет обсуждаться на саммитах США-ЕС, G7, НАТО только в контексте широкой дискуссии касательно европейской безопасности. И в конце турне Байдена, во время встречи с Путиным в Женеве 16 июня.





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