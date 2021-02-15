Стало известно, когда стоит ожидать глобального обострения на Донбассе

В украинской делегации в минской ТКГ рассказали о том, когда стоит ждать обострения ситуации на Донбассе, которое устроит Россия для того, чтобы продавить необходимые для себя решения. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента и спикер украинской делегации Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

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По словам Арестовича, вопрос обострения ситуации на Донбассе практически неизбежен. Он ожидает его в период весны и лета 2021 гола.

Он сказал, что Россия будет продолжать предпринимать попытки продавить необходимые для неё решения при помощи военной силы, а надежды Кремля на то, что Президент Украины Владимир Зеленский капитулирует, не увенчались успехом.

Арестович сказал, что Россия жестко настроена на обострение ситуации по всем фронтам, учитывая последний визит представителя ЕС Борреля, который закончился скандалом, а Кремль тем самым показал готовность к разрыву отношений с Евросоюзом.

Спикер украинской делегации также сказал, что Россия готовит что-то новое, так как исчерпала все доступные методы за последние шесть лет войны.

Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил его советником по стратегическим коммуникациям.

С апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук назвал одну из своих главных ошибок.

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