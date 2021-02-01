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Стало известно, какие вопросы нельзя будет вынести на референдум

Референдум нельзя будет провести по 5 вопросам

сегодня, 10:58
Автор:

Гриниченко Дима

Заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчуком назвал вопросы, которые не могут быть вынесены на рассмотрение на всеукраинском референдуме, согласно новому Закону о народовластии. Об этом он рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

Стало известно, какие вопросы нельзя будет вынести на референдум

Зеленский. Фото: ОП

По его словам, на референдум нельзя будет вынести вопросы, которые противоречат Конституции Украины. В то же время он сказал, что референдум может решать любые вопросы государственного масштаба, кроме пяти пунктов.

Это вещи, которые прямо противоречат Конституции Украины и европейским нормам по права человека.

Далее идут вопросы, которые ограничивают права человека и противоречат территориальной целостности и суверенитету Украины.

Следующими идут вопросы амнистии и налогов. И последним пунктом идет вопрос, который касается судебных решений, например об отмене того или иного решения.

Украинский парламент поддержал законопроект президента Зеленского о народовластии 26 января. Инициативу гаранта поддержали 255 народных депутатов. 

Позднее нардеп и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила провести референдум по 5 вопросам, а именно: продажи газа и атомной электроэнергии населению с рентабельностью в 30%, легализации каннабиса, легализации игорного бизнеса, рынка земли и продажи стратегической собственности.

Президент Зеленский ответил на инициативу Тимошенко и назвал её политическую силу "чемпионами по переобуванию". Он также заявил, что политики, критикующие инициативу референдума, боятся изменений, которые произошли в стране после его избрания в 2019 году.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как можно будет менять территорию Украины через референдум.

Также читайте предложение Дубинского по референдуму.


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