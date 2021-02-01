Стало известно, какие вопросы нельзя будет вынести на референдум

Заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчуком назвал вопросы, которые не могут быть вынесены на рассмотрение на всеукраинском референдуме, согласно новому Закону о народовластии. Об этом он рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

Зеленский. Фото: ОП

По его словам, на референдум нельзя будет вынести вопросы, которые противоречат Конституции Украины. В то же время он сказал, что референдум может решать любые вопросы государственного масштаба, кроме пяти пунктов.

Это вещи, которые прямо противоречат Конституции Украины и европейским нормам по права человека.

Далее идут вопросы, которые ограничивают права человека и противоречат территориальной целостности и суверенитету Украины.

Следующими идут вопросы амнистии и налогов. И последним пунктом идет вопрос, который касается судебных решений, например об отмене того или иного решения.

Украинский парламент поддержал законопроект президента Зеленского о народовластии 26 января. Инициативу гаранта поддержали 255 народных депутатов.

Позднее нардеп и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила провести референдум по 5 вопросам, а именно: продажи газа и атомной электроэнергии населению с рентабельностью в 30%, легализации каннабиса, легализации игорного бизнеса, рынка земли и продажи стратегической собственности.

Президент Зеленский ответил на инициативу Тимошенко и назвал её политическую силу "чемпионами по переобуванию". Он также заявил, что политики, критикующие инициативу референдума, боятся изменений, которые произошли в стране после его избрания в 2019 году.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как можно будет менять территорию Украины через референдум.

Также читайте предложение Дубинского по референдуму.

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