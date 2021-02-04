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Стало известно, как Украина может заставить Россию отдать контроль над границей

Эксперт назвал единственный возможный способ

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Военный эксперт назвал единственный возможный способ принуждения России к тому, чтобы отдать Украине контроль над границей на оккупированном Донбассе. Существует только одно условие для получения нашей страной границы в ОРДЛОУ. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Стало известно, как Украина может заставить Россию отдать контроль над границей

Фото: Facebook

Он отметил, что россияне никогда добровольно не выведут свои войска с территории Украины. Он сказал, что они не отдадут контроль над границей ни при каких условиях и не выведет военных и технику без сильного давления извне. 

Жданов подчеркнул, что нам необходимо понимать стратегические цели России на Донбассе, ведь она пришла туда не для того, чтобы уходить, а для создания мощного политического рычага для влияния на Украину и её руководство.

Он заявил, что Украина сможет вернуть контроль над границей и оккупированными территориям только при помощи давления. Оно может быть политическим, экономическим и даже военным, как это сделал Азербайджан в Нагорном Карабахе.

С апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда полуостров "присоединили" к России на основании "референдума", который не был признан Украиной и рядом стран международного сообщества. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский назначит проверку подразделений ВСУ на передовой.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/7341-rossiya-ne-uydet-iz-ukrainy-voennyy-ekspert-nazval-prichinu
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Обусуждения

Сергей из Запорожья

сегодня, 12:09

"Нужно понимать" что Россия, в отличие от Украины, всегда и везде отстаивает свои национальные интересы. И России начхать на давление со стороны Жданова, как иего "понятия", может себе позволить. Жаль что на Украине никогда не было политиков думающих об интересах Украины!

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