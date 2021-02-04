Стало известно, как Украина может заставить Россию отдать контроль над границей

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Гриниченко Дима
Военный эксперт назвал единственный возможный способ принуждения России к тому, чтобы отдать Украине контроль над границей на оккупированном Донбассе. Существует только одно условие для получения нашей страной границы в ОРДЛОУ. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Фото: Facebook
Он отметил, что россияне никогда добровольно не выведут свои войска с территории Украины. Он сказал, что они не отдадут контроль над границей ни при каких условиях и не выведет военных и технику без сильного давления извне.
Жданов подчеркнул, что нам необходимо понимать стратегические цели России на Донбассе, ведь она пришла туда не для того, чтобы уходить, а для создания мощного политического рычага для влияния на Украину и её руководство.
Он заявил, что Украина сможет вернуть контроль над границей и оккупированными территориям только при помощи давления. Оно может быть политическим, экономическим и даже военным, как это сделал Азербайджан в Нагорном Карабахе.
С апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.
За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда полуостров "присоединили" к России на основании "референдума", который не был признан Украиной и рядом стран международного сообщества.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский назначит проверку подразделений ВСУ на передовой.
Также читайте, кто не попадет под амнистию после деоккупации Донбасса.
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Сергей из Запорожья
сегодня, 12:09
"Нужно понимать" что Россия, в отличие от Украины, всегда и везде отстаивает свои национальные интересы. И России начхать на давление со стороны Жданова, как иего "понятия", может себе позволить. Жаль что на Украине никогда не было политиков думающих об интересах Украины!