Стало известно, для чего Путин угрожает большой войной Украине

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, почему президент России Владимир Путин стягивает войска к границе с Украиной и угрожает полномасштабной войной нашей стране. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

Война на Донбассе

По словам Климкина, существует три причины, по которым Владимир Путин поднимает ставки в данный момент. Первой причиной является желание получить лучшие позиции в торговле с новой администрацией президента США Джо Байдена. Он отметил, что Кремль не может угрожать американцам прямо, поэтому делает это через партнеров, в том числе и через давление на Украину.

Также дипломат сказал, что в Кремле хотят создать почву для дальнейших военных провокаций, например признания независимости оккупированных территорий Донбасса перед выборами в Госдуму, которые пройдут осенью 2021 года. Также экс-министр допустил возможность наступления на Донбассе под видом якобы защиты русскоязычных граждан, как это было во время оккупации Крыма.

Под конец Климкин заявил, что экономическая ситуация в России постепенно ухудшается и Владимир Путин, руководствуясь имперскими инстинктами, ищет внешних врагов для отвлечения внимания. Дипломат подчеркнул, что не стоит паниковать, однако нужно не расслабляться.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в двух городах Украины ввели локдаун.

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