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Стало известно, что будет делать Путин после новых санкций против России

Путин должен готовится к санкциям и их последствиям

сегодня, 12:30
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший министр иностранных дел Украины рассказал о том, какими будут последствия новых санкций Запада против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Стало известно, что будет делать Путин после новых санкций против России

Фото: kremlin

По его словам, России нужно готовиться к новым санкциям из-за того, что она не выполнила решение Европейского суда по правам человека насчет оппозиционера Алексея Навального. 

Он сказал, что в РФ нужно будет медийного реагировать на санкции, однако отметил, что скорее всего санкции разочаруют на всех из-за того, что будут иметь символический характер. 

Климкин сказал, что Путин осознает факт того, что его начали раскачивать и заявил, что сейчас существует драйв с той целью, чтобы устранить путинский режим в России.

Дипломат также подчеркнул, что у российского президента нет особых вариантов для действия, так как из-за увеличения санкций будет рости поддержка Навального гражданским обществом в России. 

Экс-глава МИДа сказал, что кланы внутри Кремля также начали самостоятельную игру, что можно заметить по расследованию Навального о дворце в Геленджике. 

По словам Климкина, в данный момент Путин не имеет пространства для маневра, а поэтому он будет делать ставку на борьбу с внешним врагом, первым из которых является Украина.

Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок" летом 2020 года, после чего его вывезли на лечение в Германию. Через несколько месяцев реабилитации он заявил о своем намерении вернуться в Россию. В начале 2021 года его арестовали прямо в московском аэропорту после приземления. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Россия не поступит с Донбассом так, как с Крымом.

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