Почему Россия не поступит с Донбассом так, как с Крымом – эксперт

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Таисия Ерохина
Россия, если бы
захотела, могла бы давно аннексировать Донбасс, то есть, включить его в свой
состав на правах "республики", как это сделала с Крымом. Поводы для
этого нашла бы. Однако РФ этого не делает, потому что нынешний неопределенный
статус ОРДЛО приносит ей больше политической выгоды. Такое мнение высказал
в материале "Комментариев" руководитель аналитического отдела в Центре
контент-анализа Сергей Стуканов.
Фото из открытых источников
В Крыму
расположен российский военно-морской флот, поэтому, считает эксперт, для России
важно удерживать его в стабильности, укреплять базу в Севастополе и
контролировать Азовское и часть Черного моря. А вот Донбассу в российской
концепции предусмотрена совсем другая, незавидная роль — мины замедленного
действия. Поэтому на Донбассе не нужна стабильность.
По мнению эксперта, исходя из этого, Россия и не включает Донбасс в свой состав де-юре, делает вид, что "их там нет". Стратегически, отмечает Стуканов, для РФ выгодно сделать всё, чтобы де-факто Донбасс становился частью России, подготовить почву для потенциальных политических решений.
Как сообщалось
ранее, эксперт спрогнозировал, признает
ли когда-то Путин Донбасс "официально своим".
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