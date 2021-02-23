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Почему Россия не поступит с Донбассом так, как с Крымом – эксперт

По мнению эксперта, неопределенность со статусом Донбасса выгодна России

сегодня, 18:15
Автор:

Таисия Ерохина

Россия, если бы захотела, могла бы давно аннексировать Донбасс, то есть, включить его в свой состав на правах "республики", как это сделала с Крымом. Поводы для этого нашла бы. Однако РФ этого не делает, потому что нынешний неопределенный статус ОРДЛО приносит ей больше политической выгоды. Такое мнение высказал в материале "Комментариев" руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа Сергей Стуканов.

Почему Россия не поступит с Донбассом так, как с Крымом – эксперт

Фото из открытых источников

В Крыму расположен российский военно-морской флот, поэтому, считает эксперт, для России важно удерживать его в стабильности, укреплять базу в Севастополе и контролировать Азовское и часть Черного моря. А вот Донбассу в российской концепции предусмотрена совсем другая, незавидная роль — мины замедленного действия. Поэтому на Донбассе не нужна стабильность.

"Наоборот, там нужна постоянная война, очаг нестабильности, угрозы для Украины, — подчеркивает Стуканов. — Донбасс для России является инструментом постоянного давления на Украину, инструментом шантажа: военного, экономического, политического".

По мнению эксперта, исходя из этого, Россия и не включает Донбасс в свой состав де-юре, делает вид, что "их там нет". Стратегически, отмечает Стуканов, для РФ выгодно сделать всё, чтобы де-факто Донбасс становился частью России, подготовить почву для потенциальных политических решений.

"Сегодня РФ проводит на Донбассе тотальную русификацию, выветривает любые упоминания об Украине. Паспортизация также является одним из инструментов ослабление позиций Украины в регионе и усилением позиций России, — рассказал Стуканов. - В будущем эту карту можно будет разыграть в нужный момент и предъявить Украине (а также миру) факт, что на Донбассе живут не только граждане Украины, но и граждане России. А граждан России эта страна, по Конституции, должна защищать (то есть откликаться на всевозможные призывы "Путин, введи войска"). Россия создает себе аргументы в вопросе "чей Донбасс"".

Как сообщалось ранее, эксперт спрогнозировал, признает ли когда-то Путин Донбасс "официально своим".


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