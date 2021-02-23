Почему Россия не поступит с Донбассом так, как с Крымом – эксперт

Россия, если бы захотела, могла бы давно аннексировать Донбасс, то есть, включить его в свой состав на правах "республики", как это сделала с Крымом. Поводы для этого нашла бы. Однако РФ этого не делает, потому что нынешний неопределенный статус ОРДЛО приносит ей больше политической выгоды. Такое мнение высказал в материале "Комментариев" руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа Сергей Стуканов.

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В Крыму расположен российский военно-морской флот, поэтому, считает эксперт, для России важно удерживать его в стабильности, укреплять базу в Севастополе и контролировать Азовское и часть Черного моря. А вот Донбассу в российской концепции предусмотрена совсем другая, незавидная роль — мины замедленного действия. Поэтому на Донбассе не нужна стабильность.

"Наоборот, там нужна постоянная война, очаг нестабильности, угрозы для Украины, — подчеркивает Стуканов. — Донбасс для России является инструментом постоянного давления на Украину, инструментом шантажа: военного, экономического, политического".

По мнению эксперта, исходя из этого, Россия и не включает Донбасс в свой состав де-юре, делает вид, что "их там нет". Стратегически, отмечает Стуканов, для РФ выгодно сделать всё, чтобы де-факто Донбасс становился частью России, подготовить почву для потенциальных политических решений.

" Сегодня РФ проводит на Донбассе тотальную русификацию, выветривает любые упоминания об Украине. Паспортизация также является одним из инструментов ослабление позиций Украины в регионе и усилением позиций России, — рассказал Стуканов. - В будущем эту карту можно будет разыграть в нужный момент и предъявить Украине (а также миру) факт, что на Донбассе живут не только граждане Украины, но и граждане России. А граждан России эта страна, по Конституции, должна защищать (то есть откликаться на всевозможные призывы "Путин, введи войска"). Россия создает себе аргументы в вопросе "чей Донбасс"".

Как сообщалось ранее, эксперт спрогнозировал, признает ли когда-то Путин Донбасс "официально своим".

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