США заявили о решительной поддержке Тайваня: на что они готовы пойти

США готовы отправить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы комитета Палаты представителей по иностранным делам США Майкла Маккола, которое он сделал в интервью Fox News.

Майкл Маккол

"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру", — сказал конгрессмен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, речь идет о "санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны, которую США не применяли со времен Второй мировой войны".

Напомним, что накануне глава Тайваня встретилась с высокопоставленным представителем США, возмутившим КНР. Представители КНР назвали эти действия нарушением его суверенитета, вредящими политике единого Китая.

В ответ Китай начал трехдневные учения вокруг острова, назвав их "суровым предупреждением" руководству Тайваня.

Напомним, что КНР не признает образовавшуюся после гражданской войны в Китае "Китайскую республику" на Тайване, созданную Гоминьданом — противником Коммунистической партии Китая в гражданской войне. Именно Китайская республика представляла Китай в ООН, но впоследствии ее место было передано КНР. Китайскую республику (Тайвань) официально признают только 13 стран-членов ООН, но с другими она поддерживает отношения через свои представительства.

США связаны с Тайванем союзническим договором, предусматривающим предоставление военной помощи в случае агрессии другой страны. На территории острова находятся производства полупроводников, занимающие лидирующее место в мире в этой области. Эти производства играют незаурядную роль для компьютерной промышленности США.

Тем временем в Севастополе раздался сильный взрыв.









