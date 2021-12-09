США ввели санкции против экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова и его фонда

Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Портнова. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Андрей Портнов. Фото: LIGA.net

Сегодня, 9 декабря Министерство финансов США внесло экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова в санкционный список.

В пояснении к данному решению на сайте указывается, что Андрей Портнов: "Благодаря взяточничеству наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины. Широко известный как судебный посредник".

"Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для покупки доступа и принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию. По состоянию на 2019 год Портнов предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой, влиянию на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности и поддержать судебные решения" — утверждают в США.

По словам ведомства, в середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, на сайте американского ведомства пишут, что Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины.

Всего под санкции попали семь иностранных граждан. Портнов среди них является единственным гражданином Украины. Среди восьми иностранных организаций относительно которых ввели экономические ограничения, единственной украинской является "Фонд Андрея Портнова".

Для справки: Портнова внесли в список лиц по так называемому "Закону Магнитского". Под санкциями в этом законе имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США.

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