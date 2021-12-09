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В ОП прокомментировали возможность предоставления Донбассу автономии

На Банковой считают, что пока на востоке Украины продолжаются бои, нет смысла о говорить о политике

сегодня, 16:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Как информирует издание "Комментарии", в распоряжении информационного агентства "Associated Press" появилась информация от источников в Белом Доме о том, что администрация президента Байдена будет просить украинскую власть пойти на то, чтобы предоставить определенный автономный статус части оккупированного Донбасса. В интервью порталу "Liga.net" данную информацию прокомментировал советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

В ОП прокомментировали возможность предоставления Донбассу автономии

Офис президента. Фото: Слово и дело

Советник отметил, странно даже обсуждать сам вопрос предоставления автономии части Донбассу, потому как на той территории, о которой идет речь, не прекращаются обстрелы, фактическое продолжаются боевые действия. Поэтому главный вопрос не в том, что прописано в законодательстве, а в том, что происходит в реальности.

Михаил Подоляк добавил, в законе можно прописать, что на Донбассе – мирная жизнь, но в реальности все же наоборот. Россия продолжает накалять обстановку, вкладывая силы и средства в то, чтобы на востоке Украины было неспокойно. Поэтому вопрос не в том, прописана ли автономия для ОРДЛО в украинских законах или нет, проблема намного глубже.

По словам Подоляка, Москва сегодня не выполнила даже самые минимальные взятые на себя обязательства – бои на Донбассе продолжаются, обмен заложников заморожен, о нормальной полноценной работе КПВВ также говорить не приходится.

Также советник Ермака отметил, что давать оценку публикации "Associated Press", когда там ссылаются на анонимные источники, не совсем правильно.

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Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/ar-pishet-ssha-mogut-prosit-ukrainu-dat-chast-avtonomii-donbassu-u-zelenskogo-otvetili
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